09:29 17.12.2025

Тростянець за підтримки Greenpeace відбудував зруйновану РФ п’ятиповерхівку та перевів її на відновлювальні джерела енергії

2 хв читати
Тростянець за підтримки Greenpeace відбудував зруйновану РФ п’ятиповерхівку та перевів її на відновлювальні джерела енергії
Фото: https://www.facebook.com/TrostyanetsTownCouncil

У Тростянці за підтримки Greenpeace завершили "зелену" реконструкцію житлового п’ятиповерхового будинку по вул.Благовіщенська, 53, який під час російської окупації та бойових дій зазнав майже повного руйнування, повідомила пресслужба міської ради.

"Ми доводимо, що можемо не лише відбудовувати зруйноване, а й робити це по-новому: сучасно, екологічно, з поглядом у майбутнє. Найголовніше те, що люди повертаються у безпечніші, тепліші та енергонезалежні домівки", - підкреслив Тростянецький міський голова Юрій Бова.

У релізі зазначається, що цей об’єкт став першим в Україні проєктом "зеленої" реконструкції багатоквартирного будинку, прикладом повного переходу великої житлової будівлі на відновлювані джерела енергії. Для опалення та електропостачання тут використовуються тепловий насос і сонячна електростанція. Загальна вартість системи становить EUR218 тис.

Проєкт реалізовано в межах державної програми та міжнародного партнерства за фінансової підтримки Greenpeace. Він є частиною дорожньої карти переходу Тростянця до концепції міста без викопного газу.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області Дмитро Обухов повідомив, що відновлювальні роботи розпочалися ще у 2023 році. За ініціативи міського голови уряд ухвалив рішення не лише завершити зовнішні роботи, а й повністю виконати внутрішні: у квартирах встановлено вхідні та міжкімнатні двері, сантехніку, поклеїли шпалери, облицювали плиткою та постелили ламінат, змонтували освітлення у більшості квартир. Повністю роботи планують завершити до Нового року, після чого будинок буде офіційно здано в експлуатацію.

Ко-лідер напряму "Зелене відновлення України" Greenpeace Андре Бьолінґ зазначив, що це перший в Україні проєкт такого масштабу. "Особливо цінно бачити, як постраждалі громади відроджуються, а люди повертаються до своїх домівок, користуючись новітніми технологіями", - наголосив він.

Як повідомлялося, представлений у 2023 році майстер-план New Balance Trostianets підготували для Тростянецької міської ради компанії CES clean energy solutions GesmbH (Австрія), "iC consulenten Україна", tbw research (Австрія) і Modul5 (Австрія) за підтримки незалежних експертів Петера Блала Ганнеса та Мадіса Меддісона. Інфраструктурна частина охопила п'ять напрямів: сміттєві полігони і зона переробки відходів, вода і водовідведення, стічні води, енерго- і теплопостачання. З огляду на містобудівну концепцію розвитку міста було розроблено дві окремі стратегії централізованого теплопостачання для периферії та центру. Перспективним для центру, згідно з планом, є теплова генерація із використанням біогазу, для приватних будинків запропоновано індивідуальні теплові насоси. Також було запропоновано спорудити на доступній земельній ділянці в 13,5 га велику СЕС та розмістити сонячні панелі на понад 1 тис. дахів приватних будинків. За оцінкою розробників майстер-плану, дві такі станції загалом здатні забезпечити до 77% потреб міста.

Теги: #зелене_відновлення_україни #тростянець

