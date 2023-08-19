Мер: У Тростянці збитки внаслідок російської агресії оцінюють у $120 млн

Збиток, заподіяний місту Тростянець (Сумська область) внаслідок агресії Російської Федерації, оцінюють попередньо у 120 млн доларів США, повідомив міський голова Юрій Бова.

"За оцінками фахівців, збиток від пошкодження будівель у нас становить $108 млн, а разом із вкраденою оргтехнікою, транспортом, меблями, ми нарахували $120 млн", - сказав Бова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що в Тростянецькій громаді загалом зруйновано 1500 об'єктів, з яких 1200 - це житлові будинки.

Інтерв’ю міського голови Тростянця Юрія Бови підготовлене у межах спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад" , започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) та коштом Європейського Союзу.