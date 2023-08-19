Мер: У Тростянці збитки внаслідок російської агресії оцінюють у $120 млн
Збиток, заподіяний місту Тростянець (Сумська область) внаслідок агресії Російської Федерації, оцінюють попередньо у 120 млн доларів США, повідомив міський голова Юрій Бова.
"За оцінками фахівців, збиток від пошкодження будівель у нас становить $108 млн, а разом із вкраденою оргтехнікою, транспортом, меблями, ми нарахували $120 млн", - сказав Бова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він також наголосив, що в Тростянецькій громаді загалом зруйновано 1500 об'єктів, з яких 1200 - це житлові будинки.
Інтерв’ю міського голови Тростянця Юрія Бови підготовлене у межах спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) та коштом Європейського Союзу.
Мета проєкту – показати досвід українських громад із адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!"