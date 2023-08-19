Події

11:15 19.08.2023

Мер: У Тростянці збитки внаслідок російської агресії оцінюють у $120 млн

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Мер: У Тростянці збитки внаслідок російської агресії оцінюють у $120 млн

Збиток, заподіяний місту Тростянець (Сумська область) внаслідок агресії Російської Федерації, оцінюють попередньо у 120 млн доларів США, повідомив міський голова Юрій Бова.

"За оцінками фахівців, збиток від пошкодження будівель у нас становить $108 млн, а разом із вкраденою оргтехнікою, транспортом, меблями, ми нарахували $120 млн", - сказав Бова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що в Тростянецькій громаді загалом зруйновано 1500 об'єктів, з яких 1200 - це житлові будинки.

 

Інтерв’ю міського голови Тростянця Юрія Бови підготовлене у межах спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) та коштом Європейського Союзу.

Мета проєкту – показати досвід українських громад із адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!"

Теги: #тростянець #бова

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