​​​​​​​Екологія, енергоефективність та туристичний бренд "солодкого міста" – головні напрямки для інвестицій та відновлення Тростянца – майстер-план

Кабмін визначив шість населених пунктів, де відновлення відбуватиметься комплексно і за новими принципами. Серед них є Тростянець Сумської області, майстер-план якого нещодавно був представлений широкому загалу.

Мастер план "New Balance Trostianets" підготовлений для Тростянецької міської ради (Сумська область, Україна) компанією CES clean energy solutions GesmbH (Австрія), iC consulenten Україна, tbw research (Австрія) та Modul5 (Австрія) за підтримки незалежних експертів: Петера Блашке, Ханнеса Хорвата, Мадіса Меддісона. Його розробка йшла з червня 2022 року по лютий 2023 року.

Керуючий партнер CES Clean Energy Solutions Андреас Хельбль означив, що у професійної спільноти навесні 2022 року була впевненість у подальшому позитивному економічному, соціальному та сталому розвитку в Україні, і активне бажання допомогти.

«Ми всі були переконані, що маємо надати підтримку перш за все не так великим містам Україні, як малим містам, особливо на сході України та близько до кордону, бо там може не бути достатніх ресурсів для відбудови та розвитку міст. Ми запропонували концепцію і хотіли показати приклади найкращої практики в малих містах України як діяти, щоб здобути інвестиції, аби забезпечити існуючі і майбутні потреби. Також ми прагнули зміцнити сільські регіони України, які мають найбільше потреби в підтримці розвитку», - пояснив Хельбль.

Серед декількох звільнених навесні населених пунктів було обрано Тростянець, перш за все завдяки активності місцевої влади у напрямку розроблення стратегії відновлення та розвитку міста а також готовності приділити час довгостроковому плануванню.

Концепція туристичного бренду – найсолодше місто України

«Ми повинні зробити комфортні умови для розвитку наших дітей в першу чергу, для їх освіти, дозвілля, занять спортом і так далі. Також ми очікуємо, що після війни збільшиться кількість туристів, а відповідно треба створити відповідну інфраструктуру для живого спілкування між людьми на вулицях, на площах нашого міста. Одночасно ми розуміємо, що подальше економічне зростання пов'язане з нашим економічним флагманом – шоколадною фабрикою, і розглядаємо поглиблення спеціалізації, впровадження бренду Тростянця як найсолодшого міста України», - окреслив очікування від майстер-плану мер міста Юрій Бова.

Він уточнив можливі кроки по впровадженню нового бренду Тростянця як «найсолодшого міста України». Зокрема, із цим брендингом пропонують пов'язати існуючі та майбутні ключові особливості активності Тростянця (туризм, фестивалі, музика, культура тощо), стимулювати бізнес (від хенд-мейд мастерні та крафт-кафе до великого виробництва), створити освітню програму для молодих шоколат’є та кондитерів, відкрити філію відомої європейської кондитерської.

Йозеф Луегер, експерт з містобудування та маркетингу, представляючи майстер-план, підкреслив, що задачі процесу розвитку міста треба переглянути відповідно до ролі Тростянця у всьому регіоні.

П’ять центральних осередків мають привабити інвесторів до Тростянця

«Ми розмірковуємо (у роботі над майстер-планом) над тим, що має зробити Тростянець, щоб привабити інвесторів і щоб привабити людей», - сказав Луегер.

Як приклад запропонованих рішень він навів ідею зробити у Тростянці «живий центр міста», а Тростянець, у свою чергу, зробити центром розвитку всього регіону. У майстер-плані описані п'ять осередків – розвиток центрального майданчика міста, комерційного, культурного, освітнього та створення майбутнього спортивно-розважального осередка.

«Треба якнайбільше людей залучити до центру міста. Найперше інвестори, які заходять у місто, мають зосереджуватися у центрі», - наголосив він. Така концентрація створює синергію різноформатних бізнесів, а також дозволяє оптимальніше вирішувати питання мобільності та екології.

Згідно майстер-плану центр міста має бути зручно інтегрований з великою зеленою зоною.

«Ця зелена зона, а точніше ціла низка зелених зон, вкрай важливі у плані реагування на зміну клімату. Вони допомагають охолодити місто, поліпшити екологічну ситуацію в ньому. Також це місце має стимулювати розвиток спорту, активного відпочинку та туризму», - підкреслив Луегер.

Розробники майстер-плану рекомендують провести повну реорганізацію центральних кварталів, у майбутньому спорудити торговий центр, який відкривається на ринкову площу та міську площу. Так буде сформовано комерційний осередок, який розширить функціонал цієї ділянки, стимулюючи розвиток роздрібної торгівлі та гастрономії.

Т.зв. «ринкова площа» буде обмежена на заході двома «сигнальними» будівлями, де розмістять ринок фермерських продуктів та/або народних промислів, школу кулінарії тощо. Також ці малі бізнеси зможуть використовувати вулицю вздовж будівель як зону зустрічей.

«Дуже важливо, що комерційний осередок накладається, перетинається з культурним осередком та центральним парком. Запроектовані шляхи сполучення з центральним парком можуть проходити транзитом через дві великі споруди – багатофункціональний Будинок майбутнього та Міську фабрику креативних ідей», - розказав Луегер.

Будинок майбутнього матиме залу для конференцій. Частину цієї багатофункціональної будівлі можуть займати квартири та офіси.

Міська фабрика креативних ідей, де буде коворкінг і можливість розмістити стартапи, примикає до індустріального парку. Це має стимулювати розвиток різноманітних малих та середніх бізнесів.

Центральній площі пропонують додати благоустрій з озелененням – Сад майбутнього. Дерева, які обмежують і розгороджують площу, створюють відчуття безпеки. Буде відновлено музей, який був пошкоджений через війну.

«Він має бути перетворений на Будинок пам'яті, який показуватиме людям, які приїдуть у місто, що відбувалося в Тростянці і нагадуватиме, що ми не можемо допустити повторення цих жахів у майбутньому», - каже Луегер.

Освітній осередок – це існуючі навчальні заклади, які пропонується з’єднати зоною зустрічей Шкільний маршрут веде до нової зупинки громадського транспорту та пожвавлює прилеглі міські квартали. У перспективі навчальні заклади заплановано розширювати.

Розвиток значного зеленого масиву міста передбачає створення спортивно-розважального осередку.

«Пропонується використати переваги рельєфу – розмістити об’єкти на підвищеній ділянці зі природним схилом до води. Зробити цей багатофункціональний спортивно-розважальний осередок зручним для використання як влітку, так і взимку. Скажімо, це може бути якась невеличка крита арена на 5-10 тисяч відвідувачів, плюс відкритий простір, де влітку можна збирати до 50 тисяч глядачів», - розповів Луегер.

У майбутньому додаткову інфраструктуру для спорту та готелів можливо побудувати вздовж головної дороги.

Важливо, щоб ця спортивно розважальна інфраструктура знаходилася поблизу центру міста. Де дозволить забезпечити додатковий трафік кав'ярням, ресторанам, маленьким крамничкам на вулицях та площах центру.

Також розробники пропонують збудувати Дерев'яну оглядову міську вежу, яка завдяки яскравій архітектурі може стати визитівкою Тростянця.

Щоб зробити зручнішим доступ до зеленої зони пропонують зробити вело-пішохідний міст над головною транспортної магістраллю.

Автори майстер-плану передбачають, що подальша деталізація планів щодо публічних просторів та об’єктів буде виконана через конкурси.

Екологічність та самодостатність – принципи відбудови інфраструктури

Розвиток міста неможливий без відновлення інфраструктури. Особливість Тростянця – значну частину займають приватні садиби.

«Така забудова вимагає серйозних зусиль з підтримання та обслуговування. Ми думали над новими концепціями, які вже реалізуються у світі та в Центральній Європі зокрема. Це принципи містобудування на засадах самодостатності, самозабезпечення», - пояснив Хельбль.

Загалом для Тростянця пророблено п'ять елементів інфраструктури: сміттєзвалища та зона переробки відходів, вода та водовідведення, стічні води, енерго- та теплопостачання.

Зокрема, зафіксована потреба у перебудові нинішнього сміттєзвалища на більш сучасне та краще організований полігон для збирання та переробки відходів.

«Такий підхід допомагає також організувати вторинну переробку певної частини відходів. Це те, що вже існує в інших європейських містах і має бути створено у Тростянці. Це дуже добре узгоджується з нашими міркуваннями щодо сталого розвитку і вписується в аналогічні концепції Євросоюзу», - наголосив Хельбль.

При розробці концепції водопостачання та водовідведення, переробки стічних вод була проаналізована інформація про ступінь ушкодження та особливості функціонування цих мереж. Пропонується і відбудова наявної інфраструктури, і з'єднання нині відокремлених мереж. Також доцільною є побудова нової станції обробки стічних вод. Щодо вибору місця її розташування обговорюються два варіанти.

Мережи електро- і теплопостачання також частково зруйновані. Концепція подальшого розвитку енергосистем – така сама, як у Східній Європі та Центральній Європі, пропонуються поступова відмова від спалювання газу на електростанціях.

Беручи до уваги містобудівну концепцію розвитку міста, розроблені дві окремі стратегії централізованого теплопостачання для периферії і для центру.

Зокрема, перспективними для центру є теплова генерація з використанням біогазу, для сімейних будинків пропонуються індивідуальні теплові насоси. Також пропонується спорудження на доступній земельній ділянці в 13,5 га великої СЕС плюс розмістити сонячні панелі на більш ніж 1 тис.дахів приватних будівель. За оцінкою проектувальників, дві такі станції загалом здатні забезпечити до 77% потреб міста.

«У більш довгостроковій перспективі нам бачиться можливість кращої самодостатності регіону і міста за рахунок переробки відходів сільського господарства. Це може бути біомаса або біогаз. До цього проекту можуть долучитися і територіальні громади навколо Тростянця», - зазначив Андреас.

Детальний план реалізації запропонованих заходів по оновленню систем інфраструктури розроблений до 2050 року. Інфраструктури водопостачання/водовідведення потребує інвестицій у означені проекти в 105,93 млн євро, поводження з відходами 19,6 млн євро. Рекомендований сценарій з генерації енергії, опалення та постачання теплої води – 18,827 млн євро, інвестиції в СЕС – 11,125 млн євро.

Андреас Хельбль висловив надію, що можливо залучення міжнародних та приватних інвестицій у ці програми.

Питання транспорту і мобільності має вирішуватись з урахуванням того, що Тростянець перетинає шосе національного значення Суми-Харків. Для комфортного функціонування місту потрібно реконструювати існуючі та будувати нові транспортні розв'язки та інфраструктуру для альтернативної мобільності (велосипеди, скутери тощо). Місту вкрай потрібно оновлювати парк громадського транспорту, який був частково знищений і частково вкрадений окупантами. Ще одне завдання – поступове переведення громадського транспорту з пального з викопних джерел на альтернативні види енергоносіїв. Орієнтовний бюджет цих програм біля 27 млн.євро.

Також у майстер-плані оцінена програма відновлення житлових будівель та вуличного освітлення, враховуючи вимоги Директиви ЄС стосовно енергоефективності. Бюджет орієнтовний відновлення житлового фонду – біля 217 млн євро на житло (173 млн євро на односімейні і 20 млн євро на багатоповерхові).

«Нові будівлі мають бути сертифіковані як такі, що мають нульове споживання енергії або позитивний енергетичний баланс. Термомодернізація будівель має бути здійснена», - наголосив Хельбль.

Частину приватних будинків в ході відновлення пропонують приєднати до центральних мереж, але більшість мають стати енергетично самодостатними (тепловий насос+дахова станція). Для реконструкції вуличного освітлення запропоновані декілька варіантів, у тому числі ліхтарі на сонячних батареях.

«Елементи нашого доробку ґрунтуються на тому, що всі інвестиції узгоджені з цілями сталого розвитку. Це чиста вода, дешева та чиста енергія. Самодостатні міста і громади і відповідальне споживання. На цьому грунтуються наші інвестиційні стратегії. Всі ці інвестиції мусять відповідати спільним цілям, задачам, цілям сталого розвитку міста Тростянця, над яким працює мерія, і ті, хто їй допомагають. Я висловлю спільну думку: ми бачимо чудову перспективу розвитку Тростянця, який може правити за взірець для решти України», - резюмував Андреас Хельбль.