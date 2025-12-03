Інтерфакс-Україна
Події
09:42 03.12.2025

Велика Британія виділяє Україні GBP10 млн на відновлення енергоструктури


Велика Британія виділяє Україні GBP10 млн на відновлення енергоструктури
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії виділить GBP10 млн на підтримку ремонту енергетичної інфраструктури України, зруйнованої російськими атаками, повідомив у середу в Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО міністр закордонних справ Іветт Купер (Yvette Cooper).

"Ми бачили, як президент Путін просто прагне ескалації війни, і протягом вихідних ми бачили продовження ударів, потужних удари, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей, і саме тому сьогодні я оголошую про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії на підтримку ремонту енергетичної інфраструктури в Україні, тому що, поки президент Путін прагне вимкнути світло та занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову ввімкнути світло, і ми продовжуватимемо висловлювати нашу підтримку українському народу, суверенітету України та справедливого та тривалого миру, в центрі якого лежить безпека Європи та безпека НАТО", - заявила вона.

За словами Купер, НАТО є основою безпеки Великої Британії. "І саме тому я тут сьогодні в рамках нашого партнерства за кордоном, яке робить нас сильнішими вдома. І тут, разом з міністрами закордонних справ країн НАТО, ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку народу України та процесу забезпечення справедливого та міцного миру для України, а також безпеки для Європи та безпеки для НАТО", - запевнила міністр закордонних справ Великої Британії.

Теги: #фінансування #купер #велика_британія #відновлення #енергетика

