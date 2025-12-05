НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год на першому етапі та в 742,91 грн/МВт*год – на другому

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тариф НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію електроенергії у 2026 році у розмірі 110,03 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 11,06 грн/МВт*год або 11,18% вище чинного тарифа (98,97 грн/МВт*год).

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора у п’ятницю, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент Енергореформи.

Згідно з постановою, всього витрати "Укренерго" на диспетчеризацію складатимуть 21,17 млрд грн.

"Процес формування тарифу на наступний рік був досить важким. Важко збалансувати всі потреби і врахувати це в тарифі, але були зроблені значні зусилля, в тому числі урядом, чия постанова дозволила зменшити тариф (від очікуваного - ЕР) без впливу на життєдіяльність компанії", – прокоментував голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, залишаються ризики при роботі енергосистеми, оскільки вона постійно під обстрілами. Крім того, зменшується обсяг споживання, що також може вплинути на її роботу і діяльність "Укренерго", є питання курсових ризиків.

"Все це може тиснути на тариф в майбутньому, але цей тариф, сподіваємося, закриє першочергові потреби енергосистеми і забезпечить її збалансовану роботу", – зазначив Зайченко.

Зі свого боку профільні ВДЕ-асоціації наголошували на закладеному в тарифі дефіциті коштів на оплату е/е ВДЕ-генерації та домашніх СЕС. Водночас представники промисловості акцентували на необхідності збереження тарифу на чинному рівні або мінімальному підвищенні.

Як повідомлялося, 5 грудня о 15.00 НКРЕКП планувала затвердити тариф на передачу в розмірі 785,39 грн/МВт*год, що на 14,4% вище чинного в 2025 році.

Однак регулятор переніс своє засідання в очікуванні рішення уряду, яке мало дозволити НЕК "Укренерго" на час військового стану купувати електроенергію на покриття технологічних витрат на спеціальних аукціонах з НАЕК "Енергоатом", що призведе до зменшення обсягу компенсації втрат та вплине на рівень тарифу на передачу. Увечері п’ятниці таке рішення було прийняте.

Купівля е/е для компенсації технологічних витрат після ПСО для зеленої енергетики – одна з найсуттєвіших статтей у тарифі. Обсяг цих витрат складав 15,7 млрд грн. Прогнозована ціна купівлі такого ресурсу, зокрема на ринку двосторонніх договорів була закладена у розмірі 5,72 тис. грн/МВт*год.

Після перерахунку у зв’язку з урядовою постановою, обсяг компенсації був закладений майже на 5 млрд грн менше – 11 млрд грн.

В оновленому обґрунтуванні до постанови ціна закупівлі технологічних витрат на ринку двосторонніх договорів прогнозується на рівні 3,64 тис. грн/МВт·год (без ПДВ).