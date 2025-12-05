Інтерфакс-Україна
Економіка
19:55 05.12.2025

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тариф НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію електроенергії у 2026 році у розмірі 110,03 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 11,06 грн/МВт*год або 11,18% вище чинного тарифа (98,97 грн/МВт*год).

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора у п’ятницю, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент Енергореформи.

Згідно з постановою, всього витрати "Укренерго" на диспетчеризацію складатимуть 21,17 млрд грн.

З них найбільшу складову мають операційні витрати – 17,9 млрд грн, серед яких витрати на допоміжні послуги 11,8 млрд грн, оплата праці – 1 млрд грн, витрати на врегулювання системних обмежень – 2,9 млрд грн.

 

