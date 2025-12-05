НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила двоетапне підвищення тарифу "Укренерго" на передачу е/е на 2026р, у тому числі на першому етапі з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року тариф складе 713,68 грн/МВт*год, що на 4% більше чинного тарифу 686,23 грн/МВт*год, тут і далі без ПДВ).

Згідно рішення, яке прийняв на засіданні у п’ятницю, яке транслювалося онлайн, з 1 квітня і до кінця року тариф буде підвищено до 742,91 грн/МВт*год (плюс 8,2% до чинного), передає кореспондент Енергореформи.

Для "зеленої металургії" тариф на передачу складе відповідно 373,93 грн/МВт*год та 378,49 грн/МВт*год (плюс 3,9% та 5,3% до чинного тарифу в 359,55 грн/МВт*год).