Ще шість проєктів відібрали для фінансування за Програмою відновлення України III

Експертна робоча група відібрала ще шість проєктів в рамках Програми відновлення України III (транш B), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Маємо підтримати рішення, що відновлюють не лише інфраструктуру, а й довіру людей до майбутнього. Це наше завдання. Саме тому кожен транш - це інвестиція не лише в об’єкти, а й в стійкість і розвиток українських громад", - наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін за результатами засідання групи.

За результатами розгляду пропозицій громад до реалізації було рекомендовано у Дніпропетровській області: капремонт закладів охорони здоров’я у Кривому розі та Дніпрі, реконструкція, капремонт та будівництво захисних споруд у Дніпрі та Гречаноподівській громаді, будівництво модульного укриття у м. Самар.

Як повідомлялося, за результатами попередніх засідань експертна група відібрала 18 проєктів до фінансування в межах Програми відновлення України ІІІ (транш В): сім проєктів - в межах напрямку "Рух без Бар’єрів" - у Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Львівській та Кіровоградській областях; п'ять стосуються будівництва фабрик-кухонь - у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Львівській та Сумській областях; шість проєктів - щодо будівництва та розміщення когенераційних та блочно-модульних котелень, будівництва та капітального ремонту закладів охорони здоров’я, будівництва укриттів у медзакладах, Центру безпеки громадян - у Волинській, Рівненській та Запорізькій областях.

Фінансування проєктів здійснюється в рамках Програми відновлення України III (транш В), яку реалізує Уряд України спільно з Європейським інвестиційним банком. Загальна сума угоди становить EUR100 млн. Кошти спрямовуються на відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що постраждали від російської агресії, а також на підтримку громад, які зазнали значного навантаження через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб.