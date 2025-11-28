Інтерфакс-Україна
Події
14:18 28.11.2025

Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

1 хв читати

Російський БпЛА атакував один із енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті постраждав і був госпіталізований працівник АТ "Сумиобленерго".

"Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном", - повідомило Міністерство енергетики України в п’ятницю.

У відомстві зазначили, що електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення, наразі йому надається уся необхідна медична допомога.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, найскладнішою є ситуація з енергозабезпеченням у прифронтових і прикордонних з РФ областях – Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій.

Теги: #сумська_область #енергетик #бпла_рф

