Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

Російський БпЛА атакував один із енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті постраждав і був госпіталізований працівник АТ "Сумиобленерго".

"Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном", - повідомило Міністерство енергетики України в п’ятницю.

У відомстві зазначили, що електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення, наразі йому надається уся необхідна медична допомога.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, найскладнішою є ситуація з енергозабезпеченням у прифронтових і прикордонних з РФ областях – Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій.