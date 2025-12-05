Інтерфакс-Україна
Економіка
18:45 05.12.2025

Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

1 хв читати
Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

Кабінет міністрів змінив механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії — суттєву складову вартості електроенергії для всіх споживачів. Ми змінили механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у п’ятницю.

За її словами, для споживачів, зокрема і промислових, це означає: повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця.

