Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Мінрозвитку на 2026 рік

Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Міністерства розвитку громад та територій згідно з ухваленим Верховною Радою України державним бюджетом, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

"Дякую народним депутатам за конструктивну роботу та підтримку рішень, які безпосередньо впливають на якість життя людей і стійкість громад. Пріоритет залишається незмінним – безпека та оборона. Водночас у бюджеті закладені ресурси на підтримку жителів прифронтових територій, внутрішньо переміщених осіб, компенсації за зруйноване житло, відновлення важливої соціальної інфраструктури, модернізації послуг, які мають бути доступні кожній громаді", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Бюджетом на 2026 рік передбачені видатки на програми житлових компенсацій, житлову допомогу для ВПО, а також – програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів російсько-української війни.

В рамках програми "єВідновлення" бюджетом закладено 6,7 млрд грн – на компенсації за знищене та пошкоджене житло, передбачено близько 14 млрд грн на програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, а також 154 млн грн – на програми пільгових іпотечних кредитів для ВПО та ветеранів.

Важливо, що фінансування програми "єВідновлення" переважно забезпечують міжнародні партнери. На наступний рік уже досягнуто попередні домовленості із Банком розвитку Ради Європи (ці кошти наразі не відображені у держбюджеті):

на програму компенсацій за знищене житло в рамках "єВідновлення" - EUR200 млн;

на програму житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій (новий компонент "єВідновлення") - EUR120 млн;

на програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб - EUR50 млн.

Крім того, ведуться перемовини зі Світовим банком для надання компенсацій за пошкоджене житло в рамках "єВідновлення" - в обсязі EUR225 млн.

У сфері відновлення та модернізації муніципальної інфраструктури держбюджетом передбачено 8,2 млрд грн, з яких, зокрема: на водопостачання та водовідведення виділено 1,14 млрд грн, на розвиток муніципальної інфраструктури - 1,38 млрд грн, на проєкти з відновлення та модернізації муніципальної інфраструктури у регіонах – 5,6 млрд грн.

Йдеться, зокрема, про субвенції місцевим бюджетам на програми відновлення. Ці ресурси дадуть громадам можливість відновити соціальну інфраструктуру та покращити умови життя для ВПО і місцевих мешканців: 2,7 млрд грн - на надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, 1,7 млрд грн - на надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкти в рамках Програми з відновлення України та Програми відновлення України III, 1,15 млрд грн - на надання субвенцій Харківській та Дніпровській міським територіальним громадам.

Додатково, 2 млрд грн виділені на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР, на 1 млрд більше в порівнянні з 2025 роком). ДФРР – це фонд, з якого держава виділяє кошти для розвитку регіонів. Гроші йдуть на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад).

На реалізацію окремих публічних інвестиційних проєктів у секторах Мінрозвитку: житло, транспорт та муніципальна інфраструктура і послуги передбачено 13,7 млрд грн. Мова йде, у тому числі про співфінансування з державного бюджету (інша частина - за рахунок європейської грантової програми CEF) будівництва євроколії Мостиська-Скнилів.

Держбюджетом також передбачено фінансування забезпечення безперебійної логістики у сферах залізничного, морського та автотранспорту, а саме на проєкти з відновлення та розвитку залізничного сполучення — 12,2 млрд грн (5,8 млрд грн на придбання пасажирських вагонів). Це продовження реалізації програми оновлення парку пасажирських вагонів, започаткованої Президентом України у 2020 році. У 2026 році заплановано здійснити оплату на загальну суму 5,8 млрд грн, в тому числі: 1,4 млрд грн післяоплати за 60 вагонів по договору 2025 року, та здійснити попередню оплату 4,3 млрд грн за нове замовлення, що планується здійснити у 2026 році).

На проєкти у сфері розвитку портової інфраструктури направлено 0,9 млрд грн, на проєкти у сфері автотранспорту — 4,5 млрд грн.

На сферу енергоефективності й енергозбереження у держбюджеті-2026 передбачено – 2,75 млрд грн, з них 2,12 млрд грн йтиме на підвищення енергоефективності громадських будівель, 0,63 млрд грн — на поповнення статутного капіталу Фонду енергоефективності. Це необхідно для продовження роботи державних програм енергомодернізації та відновлення житла, включно з утепленням будинків, встановленням приладів обліку, відновленням пошкоджених будівель та впровадженням сучасних енергетичних технологій.

Фонд підтримує об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) під час впровадження енергоефективних заходів та заходів із відновлення будинків і надає гранти на реалізацію технічних рішень з термомодернізації будівель. У 2026 році в рамках Програми планується здійснити підтримку 365 проєктів з термомодернізації багатоквартирних житлових будівель. Відновити 650 житлових будівель.

На виплати рідним полонених та звільненим з полону військовим передбачено 1,2 млрд грн. Люди, які повернулися з полону, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тис. грн після звільнення та на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї.