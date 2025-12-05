Інтерфакс-Україна
Економіка
16:23 05.12.2025

Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський


Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні в п’ятницю призначила заступником голови банку директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимира Лепушинського за поданням голови центробанку Андрія Пишного.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердив член Ради Нацбанку Василь Горбаль.

Правління Національного банку відповідно до закону "Про Національний банк України" складається із семи осіб: голови банку, першого заступника та п’яти заступників голови. Усі заступники голови за посадою входять до правління НБУ.

Посада заступника голови стала вакантною після того, як заступник голови Сергій Ніколайчук в середині серпня був призначений першим заступником голови НБУ після того, як Катерина Рожкова пішла з цієї посади у зв’язку із закінченням терміну повноважень.

Ніколайчук до призначення першим заступником голови здійснював керівництво вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", а після призначення став здійснювати керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансової стабільності", а вертикаллю "Монетарної стабільності" – тимчасово.

Лепушинський працює в Нацбанку з жовтня 2004 року, розпочав кар’єру на посаді економіста, відповідального за прогнозування показників грошово-кредитного ринку. З 2008 по 2014 року - начальник відділу, заступник начальника та начальник управління департаменту монетарної політики та генерального департаменту грошово-кредитної політики.

Наприкінці 2019 року Лепушинський був призначений директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ за підсумками відкритого відбору. До цього він був заступником директора цього департаменту, який очолював Ніколайчук, який звільнився з цієї посади у вересні 2019 року у зв’язку з призначенням заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

