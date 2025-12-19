НБУ: малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу, слід підвищувати ефективність і мати план дій

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) радить банкам, які порушують вимоги до регулятивного капіталу, привести діяльність у відповідність, мати план дій та підвищувати операційну ефективність, а за відсутності дієвої бізнес-моделі регулятор застосовуватиме заходи впливу.

"Банку достатньо мати план дій, підвищувати операційну ефективність і мінімізувати негативний вплив своєї діяльності на капітал. Якщо це неможливо, то, найімовірніше, у нього немає дієвої бізнес-моделі", - сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу, присвяченого презентації звіту з фінансової стабільності.

Згідно з даними Нацбанку, два невеликих державних банки (Мотор-Банк та ПІН Банк - ІФ-У) порушують мінімальні вимоги до розміру регулятивного капіталу, хоча їхня частка в активах є мізерною - 0,02%.

Він додав, що НБУ загалом не вбачає необхідності в докапіталізації державних банків, і зобов’язання щодо неї не передбачені чинними домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Коментуючи питання управління держбанками, Ніколайчук зазначив, що державі варто визначитися із загальною стратегією таких банків, додавши, що відповідні плани вже є у програмі Ukraine Facility, в меморандумі за новою програмою з МВФ та в оновленій стратегії розвитку фінансового сектору, затвердженій у червні минулого року.

Згідно з матеріалами регулятора, банки наразі мають достатній запас капіталу для покриття ризиків не лише за нормальних умов, а й за гіпотетичного кризового сценарію, що підтвердила оцінка стійкості. У 2025 році регулятор уперше з початку повномасштабної війни провів стрес-тестування за несприятливим сценарієм, припущення якого були співмірними з фактичним впливом подій кризового 2022 року.

За результатами оцінювання стійкості дев’ять банків із часткою в активах 18% потребували підвищеного рівня достатності капіталу, і всі вони, за даними Нацбанку, вживають заходів для зниження вразливості до ризиків та відповідно зменшення потреби в нарощенні капіталу.

Регулятор також повідомив, що з початку 2027 року банки будуть зобов’язані дотримуватися вимог до буферів консервації капіталу та системної важливості, а також готується методологія визначення підвищених індивідуальних вимог до капіталу в межах програми Pillar II для запровадження з 2027 року. Водночас мінімальна вимога до достатності регулятивного капіталу має знизитися з поточних 10% до 8%, що відповідає практиці Європейського Союзу.

У матеріалах також зазначається, що середній норматив достатності регулятивного капіталу банків у півтора раза вищий за мінімальні вимоги, а нормативи достатності капіталу 1 рівня та основного капіталу 1 рівня - більш ніж удвічі вищі за необхідні. З вересня банки мають дотримуватися коефіцієнта левериджу, і у листопаді його середнє значення в банківській системі також більш ніж удвічі перевищувало нормативні рівні.

За даними НБУ, на 1 листопада 2025 року ПІН Банк за розміром активів (349,2 млн грн) посідав передостаннє місце серед 60 банків України, а його збиток за 11 місяців становив 49,5 млн грн. Мотор-Банк із активами 536,1 млн грн посідав 56-те місце з 60, а збиток за 11 місяців склав 2,3 млн грн.