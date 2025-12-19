Інтерфакс-Україна
Економіка
09:50 19.12.2025

НБУ: малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу, слід підвищувати ефективність і мати план дій

3 хв читати
НБУ: малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу, слід підвищувати ефективність і мати план дій
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) радить банкам, які порушують вимоги до регулятивного капіталу, привести діяльність у відповідність, мати план дій та підвищувати операційну ефективність, а за відсутності дієвої бізнес-моделі регулятор застосовуватиме заходи впливу.

"Банку достатньо мати план дій, підвищувати операційну ефективність і мінімізувати негативний вплив своєї діяльності на капітал. Якщо це неможливо, то, найімовірніше, у нього немає дієвої бізнес-моделі", - сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу, присвяченого презентації звіту з фінансової стабільності.

Згідно з даними Нацбанку, два невеликих державних банки (Мотор-Банк та ПІН Банк - ІФ-У) порушують мінімальні вимоги до розміру регулятивного капіталу, хоча їхня частка в активах є мізерною - 0,02%.

Він додав, що НБУ загалом не вбачає необхідності в докапіталізації державних банків, і зобов’язання щодо неї не передбачені чинними домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Коментуючи питання управління держбанками, Ніколайчук зазначив, що державі варто визначитися із загальною стратегією таких банків, додавши, що відповідні плани вже є у програмі Ukraine Facility, в меморандумі за новою програмою з МВФ та в оновленій стратегії розвитку фінансового сектору, затвердженій у червні минулого року.

Згідно з матеріалами регулятора, банки наразі мають достатній запас капіталу для покриття ризиків не лише за нормальних умов, а й за гіпотетичного кризового сценарію, що підтвердила оцінка стійкості. У 2025 році регулятор уперше з початку повномасштабної війни провів стрес-тестування за несприятливим сценарієм, припущення якого були співмірними з фактичним впливом подій кризового 2022 року.

За результатами оцінювання стійкості дев’ять банків із часткою в активах 18% потребували підвищеного рівня достатності капіталу, і всі вони, за даними Нацбанку, вживають заходів для зниження вразливості до ризиків та відповідно зменшення потреби в нарощенні капіталу.

Регулятор також повідомив, що з початку 2027 року банки будуть зобов’язані дотримуватися вимог до буферів консервації капіталу та системної важливості, а також готується методологія визначення підвищених індивідуальних вимог до капіталу в межах програми Pillar II для запровадження з 2027 року. Водночас мінімальна вимога до достатності регулятивного капіталу має знизитися з поточних 10% до 8%, що відповідає практиці Європейського Союзу.

У матеріалах також зазначається, що середній норматив достатності регулятивного капіталу банків у півтора раза вищий за мінімальні вимоги, а нормативи достатності капіталу 1 рівня та основного капіталу 1 рівня - більш ніж удвічі вищі за необхідні. З вересня банки мають дотримуватися коефіцієнта левериджу, і у листопаді його середнє значення в банківській системі також більш ніж удвічі перевищувало нормативні рівні.

За даними НБУ, на 1 листопада 2025 року ПІН Банк за розміром активів (349,2 млн грн) посідав передостаннє місце серед 60 банків України, а його збиток за 11 місяців становив 49,5 млн грн. Мотор-Банк із активами 536,1 млн грн посідав 56-те місце з 60, а збиток за 11 місяців склав 2,3 млн грн.

Теги: #держбанки #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 18.12.2025
Банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору – НБУ

Банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору – НБУ

18:11 18.12.2025
НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

14:41 18.12.2025
Рівень фінансового стресу у листопаді був найнижчим із початку повномасштабного вторгнення – Нацбанк

Рівень фінансового стресу у листопаді був найнижчим із початку повномасштабного вторгнення – Нацбанк

10:14 18.12.2025
НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

20:34 23.04.2025
Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

20:10 14.07.2023
МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

20:53 05.07.2023
Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку "ССС-"

Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку "ССС-"

12:53 28.06.2023
Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

21:31 20.10.2022
ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара

ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара

20:59 10.10.2022
Україна оголосила конкурси на незалежних членів наглядових рад держбанків

Україна оголосила конкурси на незалежних членів наглядових рад держбанків

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників

Рівень фінансового стресу у листопаді був найнижчим із початку повномасштабного вторгнення – Нацбанк

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

ОСТАННЄ

Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників

Гетманцев звернувся до Свириденко з закликом відтермінувати платіжні термінали для ФОП 1-ї групи до кінця війни

Енергоспівтовариство продовжило термін експлуатації великих спалювальних установок в Україні

Мінфін США готовий до введення санкцій проти РФ в найкоротший час - Стефанішина

Гендиректор "Scania Україна" Хокан Йюде став президентом ЄБА на 2026-2027рр.

Пісний різдвяний стіл подорожчав на 11%, до 913,57 грн, лідери - кутя та узвар

AmCham заявляє про загрозу морському експорту та закликає посилити протиповітряний та морський захист України

Мінекономіки продовжило до 23 грудня прийом заявок на відбір у НР енергокомпаній та збільшило на 2 кількість вакансій в УРМ

Рада має намір змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Ощадбанк надав "Кернелу" кредит на $77 млн для оновлення технопарку і ремонт зернотерміналу в Чорноморську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА