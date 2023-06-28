Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

Стратегію державних банків мають переглянути й оновити якнайшвидше, щоб розуміти їхню роль у відновленні та механізм підготовки їх до приватизації надалі, повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в середу.

"Для того, щоб ми вже розуміли, якою буде роль державних банків після перемоги, як вони братимуть участь у відновленні країни і як далі здійснюватиметься підготовка до їхньої приватизації", - перерахувала Рожкова головні цілі оновлення стратегії на презентації звіту про фінансову стійкість.

Вона заявила, що на сьогодні оновлення стратегії є ключовою темою в дискусіях з Міністерством фінансів.

Рожкова вказала, що саме Мінфін має бути її розробником як власник державних банків.

Наразі чотири держбанки - Приват, Ощад, Укрексім і Укргаз - входять до п'ятірки найбільших на ринку за розміром активів. Сукупна їхня частка за активами становила на кінець квітня 52,9%, а в абсолютному вираженні - 1,511 трлн грн.

Крім того, найближчим часом може бути націоналізовано Сенс Банк (раніше Альфа-Банк) із часткою активів 3,4%.