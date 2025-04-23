Інтерфакс-Україна
Економіка
20:34 23.04.2025

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

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Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

ПриватБанк перерахує у якості дивідендів до державного бюджету 32,112 млрд грн або 80% чистого прибутку за 2024 рік, Ощадбанк – 3,948 млрд грн або 50%.

Відповідні розпорядження Кабінет міністрів прийняв 21 квітня та опублікував на урядовому порталі у середу.

Згідно з ними, 5% чистого прибутку ПриватБанку або 2 млрд грн буде спрямовано до резервного фонду, ще 15% (6,02 млрд грн) - на покриття накопичених збитків минулих років.

Щодо Ощадбанку, то до резервного фонду також спрямовано 5% чистого прибутку держбанку обсягом 394,66 млн грн, а решту 45% (3,551 млрд грн) уряд вирішив розподілити на покриття накопичених збитків минулих років.

Як повідомлялось, згідно з неаудійованою звітністю, державний ПриватБанк наростив чистий прибуток у 2024 році на 6,3% - до 40,14 млрд грн, зберігши за собою лідерство у п’ятірці найприбутковіших банків країни.

Чистий прибуток Ощадбанку за результатами попереднього року досяг 7,9 млрд грн, що зробило його другим за прибутковістю серед держбанків.

 

 

 

 

 

Теги: #прибуток #держбанки #бюджет

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