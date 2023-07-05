Економіка

20:53 05.07.2023

Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку "ССС-"

2 хв читати
Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку "ССС-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах державного ПриватБанку відповідно "ССС-" і "ССС" і рейтинги стійкості (VR) "ССС", ідеться в повідомленні на його сайті.

"РДЕ ПриватБанку в іноземній валюті відображає думку Fitch про те, що дефолт за його пріоритетними зобов'язаннями в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну. Проте банк підтримує загалом адекватну ліквідність в іноземній валюті порівняно зі своїми потребами, чому сприяють різноманітні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, запроваджені від початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів і капіталу та підтримання стабільності й довіри до банківської системи", - зазначило агентство.

Воно уточнило, що зобов'язання за зовнішнім боргом у ПриватБанку відсутні, а доступної ліквідності банку в іноземній валюті було достатньо, щоб покрити 82% клієнтських депозитів в іноземній валюті на кінець першого кварталу 2023 року.

Одночасно Fitch знизило рейтинги державної підтримки GSR обох банків із "ссс-" до "немає підтримки" (ns).

"Зниження рейтингу GSR відображає нашу впевненість у тому, що в разі суттєвого дефіциту капіталу ПриватБанк, найімовірніше, в найближчому майбутньому діятиме в умовах обмеження регулятивного капіталу, а не отримає екстрену підтримку капіталом від держави", - зазначило агентство.

Fitch нагадало, що ПриватБанк є найбільшим банком в Україні з часткою активів майже 27% від усього банківського сектору на кінець першого кварталу 2023 року з акцентом на роздрібний сектор, і зазначило, що оцінює діловий профіль банку та його прибутковість значно вище, ніж у його аналогів.

Згідно з даними Нацбанку на початок травня, ПриватБанк за розміром активів (759,3 млрд грн) посідав 1 місце на ринку серед 65 банків, що діяли.

Теги: #fitch_ratings #держбанки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 28.06.2023
Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

21:31 20.10.2022
ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара

ПриватБанк та Ощадбанк запускають для фізосіб депозит із прив'язкою до офіційного курсу долара

20:59 10.10.2022
Україна оголосила конкурси на незалежних членів наглядових рад держбанків

Україна оголосила конкурси на незалежних членів наглядових рад держбанків

10:07 18.08.2022
Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

21:44 01.08.2022
Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

14:06 30.07.2022
Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" і Ferrexpo

Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" і Ferrexpo

19:28 04.03.2022
Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

16:12 10.02.2022
Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

11:13 05.02.2022
Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

07:10 05.02.2022
Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили

Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

Україна отримала $890 млн другого траншу кредиту EFF МВФ

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Рада ухвалила закон №8401 про скасування 2% "спрощенки" і повернення документальних перевірок

ОСТАННЄ

"Укрнафта" підтвердила отримання дозволу АМКУ на концентрацію видобувних активів на Сахалінському родовищі

Крім повернення до довоєнного рівня, інших підвищень податків до кінця війни не планується - Шмигаль

Гральний бізнес у I пів.-2023 сплатив майже 3 млрд грн податків - депутат

Нардеп пропонує Раді звернутися до Кабміну щодо аудиту НАБУ

Шмигаль: Розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП

Для відновлення України "Метінвест" може використовувати італійський досвід модульного сталевого будівництва

Споживання е/е ввечері зросло на 9% і вдвічі збільшився період пікового навантаження - "Укренерго"

Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили

Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпального на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л

Група швейцарських інвесторів намагається оскаржити умови угоди UBS щодо купівлі Credit Suisse

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА