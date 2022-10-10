Україна оголосила конкурси на незалежних членів наглядових рад держбанків

Україна розпочинає конкурсний відбір претендентів на посаду незалежних членів наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку (усі – Київ).

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, старт конкурсів – 11 жовтня.

Раніше, Міністерство фінансів затвердило рекрутингову компанію "Екзек'ютів Серч Юкрейн" для пошуку претендентів на посаду незалежних членів у наглядову раду державного ПриватБанку, "Педерсен енд партнерс" – для пошуку кандидатів у спостережну раду Укрексімбанку, а також "Ворд Хавел Україна" – для підбору наглядової ради Ощадбанку.

Згідно з повідомленням Мінфіну, кандидати, які хочуть взяти участь у конкурсі, мають подати документи до цих рекрутингових компаній до 11 листопада включно.

Серед вимог до кандидатів – можливість приділяти роботі у раді не менше 50 робочих днів на рік та бути присутніми на засіданнях ради, які проводитимуться у Києві, коли ситуація з безпекою дозволить провести таку зустріч у Києві.

Крім того, претенденти повинні володіти не менш ніж двома компетенціями та спеціальними знаннями, визначеними матрицею профілю спостережної ради/

Як повідомлялося, Верховна Рада на початку липня 2018 року ухвалила закон про реформування наглядових рад державних банків, згідно з яким спостережна рада держбанків повинна складатися з дев'яти членів. З них шість мають бути незалежними, троє – представниками держави, по одному від президента, Кабінету міністрів та парламенту.