Події

19:28 04.03.2022

Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

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Кабінет міністрів затвердив базовий норматив для відрахування держбанкам частки прибутку, що спрямовується до держбюджету на виплату дивідендів за результатами 2021 року, та зобов'язав банки зробити зазначену виплату достроково протягом 4 березня.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 березня.

Зазначється, що частка виплати для Ощадбанку становить 30% від прибутку 2021 року, Укрексімбанку – 50%, а ПриватБанку – 80%.

Теги: #виплати #держбюджет #держбанки
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