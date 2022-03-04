Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

Кабінет міністрів затвердив базовий норматив для відрахування держбанкам частки прибутку, що спрямовується до держбюджету на виплату дивідендів за результатами 2021 року, та зобов'язав банки зробити зазначену виплату достроково протягом 4 березня.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 березня.

Зазначється, що частка виплати для Ощадбанку становить 30% від прибутку 2021 року, Укрексімбанку – 50%, а ПриватБанку – 80%.