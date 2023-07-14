Економіка

20:10 14.07.2023

МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

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МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

Частка держави в банківській системі України вже дуже велика, проти її збільшення виступає Міжнародний валютний фонд, заявив заступник міністра економіки Сергій Соболєв на презентації проєкту Transparency International Ukraine та "Української правди" - онлайн-платформи "Як конфіскувати російські активи в Україні?" цього тижня в Києві.

"МВФ дуже проти збільшення цієї частки - навіть принципово, навіть на 0,5% - є такі дискусії, що це заважає приватному банківському бізнесу розвиватися: просто тому, що така динаміка, конкурувати з державою складніше, бо держава скрізь", - сказав Соболєв.

Він зазначив, що за банківський сектор у країні відповідає Національний банк України, однак за конкуренцію і зростання приватного ринку - Мінекономіки.

"Черги людей, які хочуть купити ці (націоналізовані) банки, зараз немає, але попит на банківські активи існує. Тому необхідний якийсь механізм, який дає змогу швидко повертати ці банки назад, у приватний ринок. Частками чи загалом - не так важливо", - вважає заступник міністра економіки.

За його відчуттями, Сенс-Банк (раніше - Альфа-Банк) - це не останній банк, який може бути націоналізований.

"У нас є російська власність або власність осіб, які допомагають Росії вести агресивну війну, і в інших банках. І це наше спільне завдання - як побудувати так процес, щоб вони швидко поверталися назад у бізнес і не затримувалися в державі", - заявив Соболєв.

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Економічній правді" цього тижня зазначила, кажучи про перспективи націоналізації Сенс-Банку, що НБУ виступає за скорочення частки держави в банківському секторі, "однак питання фінансової стабільності важливіше".

Вона підтвердила, що потенційний покупець Сенс-Банку тричі у травні та червні надсилав документи до НБУ, однак вони містять недоліки. "Але навіть якби недоліків не було, не можна дати згоду на таку операцію, оскільки тоді ми також будемо учасниками механізму обходу санкцій", - наголосила Рожкова.

Вона зазначила, що НБУ виконуватиме закон про націоналізацію Сенс-Банку, коли буде до цього готовий.

Перша заступниця голови Нацбанку також заявила, що регулятор, як і раніше, є противником виходу на банківський ринок "Укрпошти".

"По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема "Укрпошта". По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду", - аргументувала Рожкова. Вона додала, що таке збільшення " абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це "червона лінія".

За словами Рожкової, єдиним претендентом на передачу "Укрпошті" сьогодні є PINBank російського олігарха Євгена Гінера, стосовно якого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави. Однак, як вважає перша заступниця голови НБУ, PINBank не є системно важливим і може бути ліквідований без негативних наслідків для економіки. "Майно банку можна продати, а кошти зарахувати на користь держави. Це оптимальний шлях", - сказала вона.

Нині чотири держбанки - Приват, Ощад, Укрексім і Укргаз - входять до п'ятірки найбільших на ринку за розміром активів. Сукупна їх частка за активами становила на кінець квітня 52,9%, а в абсолютному вираженні - 1,511 трлн грн.

Крім того, найближчим часом може бути націоналізовано Сенс Банк (раніше Альфа-Банк), що належить до системних, із часткою активів 3,4%. Ухвалений восени закон, що допускав його націоналізацію, не спрацював, оскільки банк зберігає фінансову стійкість. Тому наприкінці травня було ухвалено новий закон, який дозволяє таку націоналізацію через накладення санкцій на його акціонерів. Кінцеві бенефіціари банку Михайло Фрідман - 32,8632%, Петро Авен - 12,4018% і Андрій Косогов - 40,9614% були під санкціями і раніше, а прямі акціонери банку ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited занесені до санкційного списку тільки цього тижня.

Зі свого боку ABH Holdings заявляє, що досяг домовленості про продаж за $1 пакета розміром 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом, а в разі націоналізації погрожує Україні судом.

 

Теги: #мвф #україна #держбанки

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