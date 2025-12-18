Інтерфакс-Україна
Економіка
18:40 18.12.2025

Банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору – НБУ

2 хв читати
Банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору – НБУ
Фото: НБУ

Навіть найбільші страховики зараз не є системно важливими для фінансової системи України, на відміну від великих банків, тому малоймовірно, що банкрутство страховиків спричинить критичні наслідки для фінсектору, хоча і сповільнить розвиток його небанківської частини.

Як повідомляється у "Звіті про фінансову стабільність, грудень 2025 року", оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

"Страхові продукти різних установ взаємозамінні, а портфелі за потреби можна передати від однієї фінустанови до іншої. Отже, неналежне функціонування або банкрутство окремих страховиків не загрожує стабільній роботі фінансового сектору. Відповідно жоден страховик не може отримати статус системно важливого", – підкреслюється в інформації.

Крім того, зазначається, що український страховий ринок невеликий – частка страховиків в активах фінансового сектору, який регулює НБУ, становить лише 2%. Торік співвідношення валових страхових премій та ВВП було лише 0.7%. Хоча понад 40% своїх активів страховики тримають у банках, їхня частка у клієнтських коштах банків становить близько 1%.

За даними НБУ, особливістю вітчизняного ринку залишається досить низька збитковість і водночас високі комбіновані коефіцієнти. Тож прибутковість досягається завдяки доволі високим доходам від інвестиційної діяльності, зокрема, через високі процентні ставки. Однак такий стан справ посилює процентні ризики для страховиків.

Основна причина високих комбінованих коефіцієнтів – значні операційні витрати, зокрема, витрати на продаж. Найбільшим каналом продажу є агентська мережа. Аквізиційні та адміністративні витрати українських страховиків видаються надмірними порівняно з іншими європейськими страховиками.

"В ЄС середня збитковість на близько 10 в.п. вища, однак комбінований коефіцієнт майже такий самий, як в Україні. Це індикатор помірної ефективності каналів збуту. За останні роки страховики цифровізували свій бізнес, відповідно компанії можуть активніше використовувати онлайн-застосунки та власні сайти для продажів і зниження витрат. Підвищення ефективності всіх каналів продажу для контролю витрат страховиків – пріоритетне завдання для ринку", – підкреслив регулятор.

Теги: #страховики #банкрутство #нбу

