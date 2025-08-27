АТ "Галичфарм" повідомляє про припинення співпраці з Корпорацією "Артеріум" та ініціює справу про її банкрутство

Акціонерне товариство "Галичфарм" (м. Львів), один із провідних вітчизняних виробників лікарських засобів, перебуває у процедурі банкрутства, метою якої є фінансове оздоровлення підприємства.

Господарський суд Львівської області ухвалою від 14.05.2025 припинив повноваження попереднього керівництва товариства та призначив виконуючим обов’язки виконавчого директора розпорядника майна, арбітражного керуючого Олександра Ткачука.

З метою захисту інтересів товариства та відновлення його платоспроможності, АТ "Галичфарм" ініціювало процедуру банкрутства Корпорації "Артеріум". Заявлений розмір безспірної заборгованості становить понад 338 млн грн., при цьому загальний обсяг невиконаних зобов’язань Корпорації "Артеріум" перед АТ "Галичфарм" перевищує 1,5 млрд грн.

Перед цим, з огляду на значну протермінову заборгованість, АТ "Галичфарм" припинило комерційні відносини з Корпорацією "Артеріум" щодо реалізації на території України готових лікарських засобів виробництва АТ "Галичфарм".

Ці зміни спрямовані на підвищення стійкості компанії в довгостроковій перспективі, формування прозорої та ефективної економічної моделі, що забезпечуватиме прибуткову діяльність підприємства. Зокрема, йдеться про відхід від попередньої структури бізнесу, при якій прибуток від діяльності підприємства акумулювався на пов’язаній з мажоритарним акціонером компанії-дистриб’ютору.

АТ "Галичфарм" підтверджує свою відданість зобов’язанням перед державою, працівниками та партнерами. Підприємство продовжує стабільно здійснювати виробничу діяльність, забезпечуючи ринок якісними та доступними лікарськими засобами.