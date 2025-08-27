Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:22 27.08.2025

АТ "Галичфарм" повідомляє про припинення співпраці з Корпорацією "Артеріум" та ініціює справу про її банкрутство

1 хв читати

Акціонерне товариство "Галичфарм" (м. Львів), один із провідних вітчизняних виробників лікарських засобів, перебуває у процедурі банкрутства, метою якої є фінансове оздоровлення підприємства.

Господарський суд Львівської області ухвалою від 14.05.2025 припинив повноваження попереднього керівництва товариства та призначив виконуючим обов’язки виконавчого директора розпорядника майна, арбітражного керуючого Олександра Ткачука.

З метою захисту інтересів товариства та відновлення його платоспроможності, АТ "Галичфарм" ініціювало процедуру банкрутства Корпорації "Артеріум". Заявлений розмір безспірної заборгованості становить понад 338 млн грн., при цьому загальний обсяг невиконаних зобов’язань Корпорації "Артеріум" перед АТ "Галичфарм" перевищує 1,5 млрд грн.

Перед цим, з огляду на значну протермінову заборгованість, АТ "Галичфарм" припинило комерційні відносини з Корпорацією "Артеріум" щодо реалізації на території України готових лікарських засобів виробництва АТ "Галичфарм".

Ці зміни спрямовані на підвищення стійкості компанії в довгостроковій перспективі, формування прозорої та ефективної економічної моделі, що забезпечуватиме прибуткову діяльність підприємства. Зокрема, йдеться про відхід від попередньої структури бізнесу, при якій прибуток від діяльності підприємства акумулювався на пов’язаній з мажоритарним акціонером компанії-дистриб’ютору.

АТ "Галичфарм" підтверджує свою відданість зобов’язанням перед державою, працівниками та партнерами. Підприємство продовжує стабільно здійснювати виробничу діяльність, забезпечуючи ринок якісними та доступними лікарськими засобами.

Теги: #суд #артеріум #банкрутство #галичфарм #ткачук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 27.08.2025
Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

Суд засудив російського агента до 15 років ув’язнення за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС — СБУ

11:38 25.08.2025
Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

23:04 22.08.2025
Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

19:05 22.08.2025
Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

18:17 21.08.2025
Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

10:15 04.08.2025
Офіційна заява Наглядової ради АТ "Галичфарм" щодо рейдерського втручання у діяльність компанії

Офіційна заява Наглядової ради АТ "Галичфарм" щодо рейдерського втручання у діяльність компанії

17:50 31.07.2025
Суд Львівської обл. припинив повноваження керівництва "Галичфарм", передав її управління арбітражному керуючому

Суд Львівської обл. припинив повноваження керівництва "Галичфарм", передав її управління арбітражному керуючому

16:44 16.07.2025
"Артеріум" на 2010 р. мав в РФ реєстрацію до 12 препаратів, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє "АРТ-ФАРМ" - відкриті джерела

"Артеріум" на 2010 р. мав в РФ реєстрацію до 12 препаратів, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє "АРТ-ФАРМ" - відкриті джерела

17:17 09.07.2025
"Укрнафта" в 2026р планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP – глава компанії на URC-2025

"Укрнафта" в 2026р планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP – глава компанії на URC-2025

15:15 02.07.2025
КМДА заявляє про неможливість введення мобільних укриттів в експлуатацію, голова КМВА заявляє про вимогу воєнного часу

КМДА заявляє про неможливість введення мобільних укриттів в експлуатацію, голова КМВА заявляє про вимогу воєнного часу

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

UKRNAFTA запрошує на літній пікнік у Рівному

У таборі «Дружба» закінчилась ще одна зміна

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference

Фінішна пряма: UKRNAFTA зібрала 80 млн грн для «Хартії»

Фінансування енергоефективності: ОТП БАНК та Sanlarix стали партнерами

Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

Made in Kyiv: київські виробники харчової продукції на міжнародній виставці в Ризі

Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

100 тонн пластику за 5 років: "Зелена торба" від "Моршинської" – розширення покриття сервісу до національного рівня

Нова пошта розіграє квартиру в прямому ефірі: шанс має кожен, хто отримував посилки протягом останніх 2 місяців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА