14:37 09.12.2025

Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

Господарський суд Дніпропетровської області оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство АТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) до 17 грудня поточного року.

Згідно з матеріалами справи, які є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Твій енергопостачальник" (Київ) 23 травня 2025 року звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство КЗРК через заборгованість у оплаті за використану е/е.

Суд ухвалив відкрити провадження про банкрутство КЗРК 9 червня 2025 року і визнав грошові вимоги ТОВ "Твій енергопостачальник" до боржника КЗРК у розмірі 156,906 млн грн основною заборгованістю (четверта черга). При цьому суд ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. Було введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна КЗРК призначено арбітражного керуючого Арсена Юринця.

Попереднє засідання суду було призначено на 5 серпня 2025 року. За цей час до суду надійшли звернення від кредиторів – загалом більш ніж від 35 компаній, організацій та фізичних осіб – про погашення заборгованості та відшкодування шкоди. На попередньому судовому засіданні 5 серпня 2025 року грошові вимоги кредиторів не розглядалися.

Суд ухвалив провести судове засідання 10 вересня 2025 року за участю компаній-кредиторів, потім призначив засідання на 17 вересня, затим оголосив перерву до 15 жовтня 2025 року з розглядом грошових вимог нових кредиторів, а 15 жовтня знову оголосив перерву до 12 листопада, потім до 2 грудня 2025 року.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі - чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім.Орджонікідзе, потім ім.Леніна).

За даними НДУ на перший квартал 2025 року, основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,8812% його акцій. Оперативний контроль на комбінаті до введення процедури банкротства здійснювала група "Приват".

У травні 2023 року Україна запровадила санкції проти десятків пов'язаних із російськими фізособами іноземних компаній, які володіють великими активами в Україні, зокрема КЗРК. Частину цих активів вже було заарештовано, однак санкції відкривали шлях до їхньої конфіскації. Відповідний указ президента №279 від 12 травня опубліковано на сайті глави держави. Зокрема, до переліку юросіб увійшла компанія Starmill Limited, якій належить 99,89% КЗРК під оперативним контролем групи "Приват".

Статутний капітал підприємства - 1 млрд 991 млн грн.

Теги: #суд #банкрутство

