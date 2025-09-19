Інтерфакс-Україна
Економіка
16:51 19.09.2025

"Ельдорадо" повідомило про виконання процедури банкрутства, спростувавши інформацію про ліквідацію

Господарський суд міста Києва 3 вересня відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ “Дієса” (Eldorado.ua), проте про ліквідацію не йдеться, повідомила пресслужба компанії.

“Говорити сьогодні, що ТОВ “Дієса” – “банкрут” у сенсі ліквідації та “розпродажу техніки” не коректно, це не відповідає реальному стану речей та чинному законодавству. Закон прямо забороняє будь-який продаж активів підприємства на стадії розпорядження майном. Лише після інвентаризації та оцінки майна формується актив, який подається на розгляд кредиторів, і тоді вже ухвалюється остаточне рішення: ліквідація чи санація. На даному етапі жодних розпродажів і ліквідаційної процедури не відбувається”, – цитується у повідомленні юридичний радник ТОВ “Дієса”, партнер Ario Law Firm Андрій Филик.

Згідно з пресрелізом, ТОВ “Дієса” перебуває на стадії розпорядження майном. На цьому етапі кредитори можуть заявляти свої вимоги, суд визначить їх обґрунтованість, після чого разом із боржником ухвалюється подальша стратегія – перехід до ліквідації або процедура санації.

Компанія підкреслила, що на сьогодні немає рішення суду про визнання ТОВ “Дієса” банкрутом.

У пресслужбі нагадали, що минулого року Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій щодо плану досудової санації “Ельдорадо”. Таким чином, компанія припинила регулярні виплати кредиторам.

“У листопаді 2024 року Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій щодо плану досудової санації. Суд аргументував це тим, що частина зобов’язань, прив’язаних до отримання компенсацій за збитки від військової агресії рф, сформульована надто невизначено. На думку суду, строки виплат у такому випадку залежали від події, яка перебуває поза контролем ТОВ “Дієса”, що унеможливлювало точну оцінку реальності виконання плану”, – пояснили у компанії.

На думку “Дієса”, у разі ліквідації обсяг задоволення вимог складе до 10% замість гарантованих 30% у плані санації.

Згідно з рішенням Господарського суду Києва від 3 вересня, суд ухвалив відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ “Дієса” та визнання вимог кредитора ПП “Лімекс Експрес Київ” на загальну суму 42,3 млн грн. Інвентаризація майна боржника має бути проведена до 3 листопада. Водночас боржнику і власнику майна заборонено приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію та відчуження основних засобів та предметів застави.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва у квітні 2024 року затвердив план досудової санації “Ельдорадо”, який передбачає гарантоване повернення 30% вимог кредиторів, ще 40% - після відшкодування збитків від країни-агресора, а також списання 30%. У травні 2024 року ТОВ “Дієса” почало виконання зобов’язань відповідно до плану санації.

Кредитори “Ельдорадо”, які володіють понад 60% вимог від загальної заборгованості, схвалили план санації боргу на понад 1 млрд грн. Водночас низка кредиторів висловила незгоду з досудовою санацією і вимагала санації в рамках процедури банкрутства, що гарантує повернення боргів.

Перший магазин “Ельдорадо” в Україні відкрито 1999 року в Києві. Станом на серпень 2023 року в мережі Eldorado.ua було 70 магазинів у 49 містах.

ТОВ “Дієса” створено 2009 року зі статутним капіталом 70 тис. грн. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власником є ТОВ “Потнеф ентерпрайзіс лімітед” (100%), кінцевим бенефіціаром зазначено Крісталла Александроу Папа (Кіпр).

Теги: #суд #ельдорадо #банкрутство

