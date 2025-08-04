Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:15 04.08.2025

Офіційна заява Наглядової ради АТ "Галичфарм" щодо рейдерського втручання у діяльність компанії

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30 липня 2025 року Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про усунення виконавчої дирекції та виконавчого директора АТ "Галичфарм" від виконання їхніх повноважень, поклавши обов’язки з управління підприємством на арбітражного керуючого.

Це рішення є ще одним процесуальним кроком в межах безпідставного провадження у справі про банкрутство, ініційованого компанією ТОВ "ІК "Скай-Девелопмент", яка нещодавно викупила нібито боргові зобов’язання АТ "Галичфарм", жодне з яких не підтверджено судовим рішенням, яке б вступило в законну силу. Тож, як і саме відкриття цього провадження про банкрутство підприємства, так і всі наступні дії в його межах є, очевидно, є безпідставними та незаконними.

Самої законної підстави для відкриття даної справи про банкрутство не існувало, тож і всі наступні процесуальні дії, які випливають з неї - зокрема й рішення щодо усунення виконавчої дирекції - є незаконними і виглядають як рейдерська атака на підприємство, де рейдерам допомагає суд першої інстанції, приймаючи свідомо незаконні рішення.

Наглядова рада АТ "Галичфарм" заявляє про категоричну незгоду з рішенням Господарського суду Львівської області, яким було відсторонено виконавчу дирекцію компанії від виконання своїх обов’язків і передано функції управління арбітражному керуючому.

Відповідно до статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства, суд може усунути виконавчий орган у разі доведених фактів перешкоджання арбітражному керуючому, неналежного збереження майна боржника, або порушення прав кредиторів чи боржника. Проте жодного з цих порушень дирекція АТ "Галичфарм" не здійснювала. Навпаки, протягом усього часу перебування арбітражного керуючого на підприємстві, йому було забезпечено повний доступ до інформації, бухгалтерських документів, об’єктів перевірки та співпраці з керівництвом. Підприємство діяло відкрито та добросовісно. Жодні дії виконавчої директора або виконавчої дирекції не перешкоджали роботі розпорядника майна, не створювали загроз майну чи інтересам боржника/кредиторів, а тому немає правових підстав для такого радикального рішення.

Передача управлінських повноважень зовнішній особі, яка не є працівником колективу, не обізнана з внутрішніми процесами, виробничим циклом, специфікою галузі, хоч формально й передбачена законодавством, - може загрожувати подальшому функціонуванню підприємства, ефективності та безпеці його діяльності.

Таке рішення може призвести до збоїв у виробництві, зриву зобов’язань перед державними та комерційними контрагентами, нестачі ліків у медичних установах, зриву міжнародних контрактів, втрати робочих місць і зниження довіри до підприємства.

Відсторонена виконавча дирекція АТ "Галичфарм"  складається з фахових та досвідчений управлінців з великим досвідом роботи у фармацевтичній галузі,  які й надалі виконують свої посадові обов’язки згідно з законом. Їхня заміна у статусі виконавчого органу не має жодного професійного чи економічного обґрунтування.

Також наглядова рада АТ "Галичфарм" заявляє: ознаки банкрутства у компанії відсутні, що підтверджується фінансовою й операційною стабільністю, відсутністю ознак критичних фінансових труднощів і дотриманням законодавчих вимог.

Натомість такі судові рішення створюють небезпеку дестабілізації українського виробника з прозорою репутацією, який чесно працює на ринку, сплачує податки, підтримує державу та ЗСУ, забезпечує життєво важливими ліками українських та іноземних пацієнтів.

АТ "Галичфарм" - це українська компанія з понад 100-річною історією. Ми - сумлінні платники податків, надійні роботодавці для понад тисячі фахівців, чесні партнери для десятків компаній в Україні та за її межами.

Наглядова Рада та юристи вже готують апеляційну скаргу й будуть відстоювати справедливість. Ми впевнені: правда та закон - на нашому боці і справедливість буде поновлено.

 

Теги: #суд #банкрутство #галичфарм #втручання #заява

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