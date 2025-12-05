Інтерфакс-Україна
12:00 05.12.2025

Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

Інвестиційна  компанія  "Скай-Девелопмент"  була  вимушена  ініціювати  банкрутство АТ "Київмедпрепарат", оскільки підприємство увійшло в глибоку кризу, яка вже мала ознаки незворотних процесів: звільнення працівників, зупинка окремих виробничих ліній, прострочення сплати податків, ризик втрати статусу критичного підприємства та втрата ринків збуту. Компанія також отримувала інформацію про можливі незаконні дії щодо майна заводу, що створювало додаткові загрози для його стабільної роботи.

Неодноразово "Скай-Девелопмент" пропонувала підприємству варіанти врегулювання та цивілізовані механізми погашення заборгованості. Компанія йшла на зустріч та давала можливість  підприємству  сплачувати  податки  та  виплачувати  зарплату  працівникам.

"Скай-Девелопмент" була переконана, що у заводу була реальна можливість погасити свій борг перед інвестиційною компанією.

Водночас рішення, що приймались топ-менеджментом "Київмедпрепарат", не були спрямовані на захист інтересів підприємства. Фактично ними була штучно створена система, за якої завод активно працював, виготовляв продукцію, реалізовував її, але при цьому не отримував на власний рахунок грошових надходжень, необхідних для розрахунків з кредиторами. Натомість вони накопичувались на іншому пов’язаному підприємстві – Корпорації "Артеріум".

За таких умов відкриття провадження у справі про банкрутство стало єдиним інструментом, який дозволяє зберегти завод. Тепер "Київмедпрепарат" продовжить функціонувати під зовнішнім контролем арбітражного керуючого, призначеного судом.

"Скай-Девелопмент" вважає, що компанія діяла відповідально, оскільки відкриття процедури банкрутства насамперед працює в інтересах самого боржника. Після її запровадження встановлюється мораторій на погашення боргів, припиняється нарахування штрафних санкцій, розблоковуються рахунки. Це створює можливість відновити нормальну господарську діяльність.

"Скай-Девелопмент" буде діяти виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством про банкрутство. Як ініціюючий кредитор, компанія зацікавлена в переході до процедури санації, яка дасть змогу вивести "Київмедпрепарат" з кризового стану. Основним завданням інвестиційної компанії на цьому етапі є відновлення платоспроможності фармвиробника, реорганізація корпоративного управління та створення прозорої економічної моделі, орієнтованої на прибуткову діяльність.

"Скай-Девелопмент" наголошує, що буде робити все необхідне, щоб завод продовжував працювати, щоб працівники отримували заробітну плату, сплачувались податки, а виробництво лікарських засобів не зупинялося.

Показовим є досвід заводу "Галичфарм". Після початку процедури банкрутства за заявою Скай- Девелопмент, був збережений трудовий колектив, працівникам стабільно виплачується заробітна плата завод випускає свою продукцію та продає її як в Україні, так і закордон, сплачує усі податки.

Інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" зацікавлена у конструктивному діалозі з трудовим колективом заводу та усіма добросовісними кредиторами "Київмедпрепарат", оскільки вважає, що відкрита та конструктивна співпраця всіх сторін є необхідною умовою для стабілізації роботи заводу, відновлення платоспроможності та забезпечення безперервності виробництва.

 

 

Теги: #суд #артеріум #галичфарм #київмедпрепарат #скай_девелопмент

