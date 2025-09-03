Наглядова Рада "Галичфарм" заявляє, що спроба припинити співпрацю з "Артеріум" суперечить рішенню Вищого керівного органу товариства та інтересам компанії

Нещодавно у ЗМІ була поширена інформація щодо розірвання співпраці АТ "Галичфарм" з фармацевтичною компанією "Артеріум". Наглядова Рада АТ "Галичфарм" вважає важливим заявити наступне.

Корпорація "Артеріум" та "Галичфарм" є стратегічними партнерами упродовж більш, ніж двадцяти років. Завдяки нашій співпраці мільйони пацієнтів в Україні та більш, ніж 10 країнах світу отримали доступ до якісних і сучасних лікарських засобів.

Нещодавна заява сумнівним чином призначеного арбітражного керуючого "Галичфарм" щодо припинення комерційних відносин з "Артеріум" викликає наше глибоке занепокоєння. Це рішення про припинення співпраці може мати вкрай негативні наслідки для "Галичфарм", оскільки позбавляє його основного стратегічного партнера, ставить під ризик можливість використання цілого ряду торгових найменувань та прав інтелектуальної власності, включно з самим брендом "Артеріум", завдяки якому продукція АТ "Галичфарм" займає помітну позицію на фармацевтичному ринку України та всіх інших країн присутності, та підриває таким чином стабільність виробництва та колективу підприємства, його довгостроковий фінансовий стан.

Ми підтверджуємо, що впродовж десятиліть співпраці між АТ "Галичфарм" та Корпорацією "Артеріум" усі контрактні зобов’язання, незважаючи на періоди фінансових криз, різких регуляторних змін та нововведень, епідемій та війни, виконувались у повному обсязі, кооперація завжди будувалась на принципах взаємної поваги між давніми партнерами. Співпраця на українському та зарубіжних фармацевтичних ринках як продукт десятиліть спільних зусиль з розробки, впровадження у виробництво та просування нових лікарських засобів давала щедрі плоди у вигляді мільйонів вдячних пацієнтів, поваги професійної спільноти лікарів та фармацевтів і сотень нових ефективних продуктів.

Корпорація "Артеріум" як надійний та відповідальний партнер завжди демонструвала готовність та робила все належне аби врегулювати питання, які часто й неминуче виникали у процесі операційної взаємодії, шляхом ділових переговорів, а не за допомогою неправдивих та провокаційних заяв у ЗМІ з безпідставними обвинуваченнями та маніпуляціями. Ми не вбачаємо підстав для того аби піддавати сумнівам те, що обидві компанії і надалі будуть чітко виконувати досягнуті домовленості.

Викликає сумніви також шлях, яким приймалися судові рішення щодо призначення тимчасового менеджменту "Галичфарм". Більше того – врозріз із законодавством у сфері корпоративного управління "новопризначений" виконавчий орган на свій розсуд, одноосібно і з тільки йому одному ясних мотивів почав приймати рішення, що суперечать законодавству та як інтересам самого акціонерного товариства, так і його колективу і акціонерів.

Акціонери та законне керівництво "Галичфарм" оскаржили судові рішення, що призвели до такої ситуації, в судах вищої інстанції. Ми не маємо сумніву, що справедливість буде поновлено та що ці рішення будуть скасовані як такі, що не відповідають чинному законодавству України.

Протягом періоду тісної стратегічної співпраці з "Артеріум" "Галичфарм" став прикладом розвитку та трансформації компанії. Саме в цей період "Галичфарм" став сучасним підприємством, одним з найбільших виробників заходу країни, одним з найнадійніших і найкращих роботодавців регіону, що неодноразово визнавала і держава, і професійні спільноти, і бізнес-середовище – і, найголовніше, вдячні пацієнти.

Корпорація "Артеріум" вже декілька десятиліть є надійним партнером для "Галичфарм" та компанією, що дотримується юридичних та етичних норм. Ми переконані, що партнерство між "Галичфарм" та "Артеріум" має надважливе значення для обох підприємств, їх колективів та має продовжуватися в інтересах і працівників, і пацієнтів, і держави.

Уповноважений представник Наглядової Ради АТ "Галичфарм" Руслан Зозуля