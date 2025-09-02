Спільна заява компаній "Артеріум" і "Київмедпрепарат"

Після відмови суду кредитор знову намагається заволодіти майном "Київмедпрепарат" i "Артеріум". Повістку в суд надіслано за 23 хвилини до засідання.

"Київмедпрепарат" та "Артеріум" повідомляють, що ТОВ "Скай-Девелопмент" продовжує вчиняти дії, спрямовані на дестабілізацію виготовлення та постачання ліків ТМ "Артеріум" виробництва "Київмедпрепарат". У п’ятницю, 29 серпня, відбулось із поспіхом призначене судове засідання Печерського районного суду Києва, де найімовірніше розглянули повторне клопотання ТОВ "Скай-Девелопмент" про накладання арешту на сировину та лікарські засоби "Київмедпрепарат" та Корпорації "Артеріум".

Передусім звертаємо увагу громадськості на те, що суд вдруге призначив розгляд аналогічного клопотання, яке нещодавно вже розглядав та встановив факти, що свідчать про його безпідставність. Такі дії виглядають нелогічними та не виключають упередженості при розгляді нового клопотання. З іншого боку, дії сторони, яка залишилася незадоволеною рішенням суду та подала нове клопотання, теж викликають питання стосовно своєї законності.

Також зазначимо, що "Київмедпрепарат" не було належним чином поінформовано про дату та час судового засідання. Повістку про виклик до суду підприємство отримало за 23 хвилини до початку судового засідання. Це позбавило можливості підготуватися, захистити свої права чи принаймні бути присутнім на цьому засіданні. Такі обставини, без сумніву, можна розцінювати, як елемент впливу, спробу усунути підприємство від судового процесу та навмисне створити умови для відсутності представників компанії в залі засідання. Ще одним фактом, що викликає сумніви щодо прозорості та об’єктивності судового процесу, є те, що рішення за результатами засідання 29 серпня досі не було повідомлено ані "Київмедпрепарат", ані "Артеріум".

Крім цього, нещодавно, 20 серпня 2025 року, Печерський районний суд Києва вже відмовив ТОВ "Скай-Девеломпент" в арешті майна "Київмедпрепарат" і "Артеріум". Зокрема, суд вже встановив наступні факти, які свідчать про безпідставність клопотання ТОВ "Скай-Девелопмент":

– компанії "Скай-Девелопмент" не було завдано шкоди з боку "Київмедпрепарат". Наразі відкриті виконавчі провадження у межах яких із "Київмедпрепарат" стягують кошти на користь ТОВ "Скай-Девелопмент". А ще до призначення ТОВ "Скай-Девелопмент" новим кредитором, "Київмедпрепарат" добровільно погасив частину боргу на користь первісного банку-стягувача. А отже виплата боргу відбувалась і відбувається у межах чинного законодавства та не несе жодних ризиків або шкоди для кредитора.

– вартість майна, яку просив арештувати ТОВ "Скай-Девелопмент", є неспівмірною до розміру кредитних зобов’язань "Київмедпепарат" – перевищує його майже вп’ятеро. Ба більше, зафіксовано факт подвоєння обсягів майна, на яке хотіли накласти арешт, що свідчить про неналежне ведення процесуальних документів.

– тимчасове обмеження доступу до лікарських засобів і сировини, які належать Корпорації "Артеріум", було безпідставним. У Корпорації "Артеріум" не існує жодних кредитних зобов’язань перед ТОВ "Скай-Девелопмент", відтак кредитор не може претендувати на її майно.

Нагадаємо, 12-13 серпня на складах "Київмедпрепарат" та "Артеріум" відбулися обшуки, здійснені правоохоронними органами. Після чого, протягом декількох тижнів на потужностях "Київмедпрепарат" було вимушено припинено виготовлення низки лікарських засобів, а Корпорація "Артеріум" не мала змоги постачати їх. І от знову ми спостерігаємо абсолютно обурливі спроби заблокувати виготовлення та постачання лікарських засобів.

Звертаємо увагу на те, що подібні дії щодо компаній, які належать до критичної інфраструктури, ставлять під загрозу злагодженість роботи системи охорони здоров’я та можуть викликати дефіцит лікарських засобів. Зокрема тих, які входять до програми "Доступні ліки", а також призначаються пацієнтам зі складними та хронічними захворюваннями. Для таких людей постійний та безперебійний доступ до цих ліків без перебільшень є життєво важливим.

Такі події є неприйнятними для правової держави. "Київмедпрепарат" та "Артеріум" будуть звертатися до компетентних органів, аби захистити свої права та поновити справедливість.

Компанії продовжують виконувати свою місію та забезпечувати десятки мільйонів пацієнтів в Україні та за її межами сучасними лікарськими засобами, попри зовнішні виклики.

В.о. директора виконавчого АТ "Київмедпрепарат" Дмитро Соколов

Директор виконавчий Корпорації "Артеріум" Андрій Науменко