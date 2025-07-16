Інтерфакс-Україна
Медицина
16:44 16.07.2025

"Артеріум" на 2010 р. мав в РФ реєстрацію до 12 препаратів, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє "АРТ-ФАРМ" - відкриті джерела

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"Артеріум" на 2010 р. мав в РФ реєстрацію до 12 препаратів, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє "АРТ-ФАРМ" - відкриті джерела

Станом на 2010 рік корпорація "Артеріум", яка входить до сфери інтересів Костянтина Жеваго, мала в РФ реєстрацію до 12 препаратів.

Як свідчить інформація з відкритих джерел, наразі правами на деякі препарати корпорації в РФ володіє російська ТОВ "АРТ-ФАРМ".

За даними з відкритих джерел, серед зареєстрованих в РФ популярними препаратами корпорації станом на 2010 рік були, зокрема, тіотриазолін, L-лізину есцинат та тіоцетам.

Наразі всі реєстрації українськими юридичними особами не діють. Зокрема, у РФ з 19 серпня 2022 року діє реєстраційне посвідчення на L-лизина эсцинат (власник посвідчення ТОВ "АРТ-ФАРМ" (РФ), дійсне до 31 грудня 2025 року, препарат виготовляє ООО "Озон" (Жигулівськ, РФ).

Крім того, в 2013 році "Київмедпрепарат", виробник ліків для "Артеріуму", зареєстрував у РФ препарат "Тіотриазолін". Його реєстрація закінчилася в 2018 році, наразі власником реєстрації препарату є російське ТОВ "АРТ-ФАРМ", реєстрація чинна до кінця 2025 року. Попередня реєстрація препарату від "Київмедпрепарату" (2013-2018) анульована, й не дійсна після лютого 2018 року.

"АРТ-ФАРМ" також зареєстрував в РФ дві форми комбінованого ноотропного препарату "Тиоцетам": у 2012 році таблетовану форму, у 2021 - ін’єкційну. Обидві реєстрації чинні до 2025 року. Раніше виробником ін’єкціного розчину був вказаний ще один виробник ліків для "Артеріум Галичфарм".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у корпорації "Артеріум", наразі на підприємстві тривають обшуки.

Раніше повідомлялось, що Нацполіція України заявила про викриття злочинної схеми за участі українського олігарха, який організував виробництво та збут українських ліків на території РФ. Зокрема, український бізнесмен - уродженець російської федерації налагодив "схему" отримання фармакопейних зразків, які є еталонами для контролю якості українських лікарських засобів. Без їхньої наявності виробництво та продаж вітчизняних медпрепаратів в росії був би неможливий. За даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Жеваго.

За даними правоохоронців, від початку 2022 року по перший квартал 2024 року продаж ліків, вироблених в росії за українськими технологіями і стандартами, приніс бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів у вигляді податкових надходжень. Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час склала щонайменше 892 млн рублів, а це — понад 420 млн грн.

Оперативники ДСР, слідчі поліції 16 липня провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та в Київській області, зокрема, в офісних та виробничих приміщеннях, а також за місцем проживання причетних осіб. Вилучено документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.

Теги: #препарати #артеріум #рф #жеваго

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