Інтерфакс-Україна
Події
17:32 29.10.2025

Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго

2 хв читати
Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго
Фото: http://bank.gov.ua/

Апеляційний суд міста Париж у середу після аналізу матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та адвокатами, відмовив у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, йдеться у повідомлені пресслужби бізнесмена.

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", - цитується у релізі рішення суду.

Стверджується, що французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.

"Це рішення вкотре доводить, що кримінальне провадження проти мене не має нічого спільного з правосуддям. Сподіваюся, що НАБУ та САП нарешті почують позицію міжнародних судів і почнуть діяти виключно в межах закону", — наводяться в релізі слова Жеваго.

Як повідомлялося, екстрадиційний запит щодо Жеваго був ініційований Офісом генерального прокурора та НАБУ в межах розслідування кримінального провадження, яке стосується нібито надання неправомірної вигоди голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. У свою чергу, бізнесмен заявив про непричетність до інкримінованих подій і готовність сприяти слідству та наголосив, що справа проти нього ведеться з порушенням базових принципів права на захист, має ознаки політичного переслідування та тиску. Серед іншого, його адвокати розкритикували рішення українського суду щодо проведення спеціального розслідування (без участі підозрюваного) та наголошували на можливості проведення слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги, а надто тому, що детектив НАБУ та прокурор САП раніше особисто прибували до Франції для допиту Жеваго.

Це вже друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена. Наприкінці березня 2023 року суд у місті Шамбері (Франція) відхилив запит Державного бюро розслідування та Офісу генпрокурора на екстрадицію Жеваго за іншою справою – за звинувачення разом з низкою топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн і завданні шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Теги: #суд #сап #набу #жеваго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 29.10.2025
Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

14:40 29.10.2025
Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

13:35 29.10.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

10:27 29.10.2025
Суд відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

Суд відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

16:47 28.10.2025
САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

16:47 27.10.2025
Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

15:52 24.10.2025
Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

15:46 24.10.2025
Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

18:14 22.10.2025
Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

ВАЖЛИВЕ

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

ОСТАННЄ

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

Зеленський запросив президента Аргентини з візитом до України

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

Юрчишин: слова Путіна про готовність пустити ЗМІ в нібито оточені Куп’янськ і Покровськ - частина пропаганди

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА