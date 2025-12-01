Понад 59% зареєстрованих у 2025р. ветеринарних препаратів в Україні - вітчизняного виробництва

В Україні з початку 2025 року зареєстровано 183 ветеринарні препарати, з яких 109 (59,1%) – вітчизняного виробництва, повідомила Держпродспожислужба.

"Це свідчить про активний розвиток української фармацевтичної галузі та має стратегічне значення для підвищення продуктивності та безпеки тваринництва, а також для зміцнення національного аграрного сектору", - пояснила вона.

Перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян наголосив, що кожен зареєстрований або перереєстрований ветеринарний препарат — це гарантія здоров’я тварин, безпечності продуктів тваринництва та підтримки українського виробника.

Він розповів, що на базі відомства працює Державна фармакологічної комісії ветеринарної медицини. Її робота спрямована на забезпечення високих стандартів якості та ефективності препаратів, що є важливою складовою розвитку сучасного і безпечного тваринництва в Україні.

Держкомісія в ході засідання у листопаді рекомендувала Держпродспоживслужбі здійснити державну реєстрацію 24 ветеринарних препаратів, провести перереєстрацію 32 препаратів, внести зміни до матеріалів реєстраційних досьє 12 препаратів.

"Завдяки системному підходу та високим стандартам роботи комісії Україна продовжує зміцнювати якість та безпеку ветеринарних препаратів, а також підтримувати стійкий розвиток національного тваринництва і фармацевтичного виробництва", - запевнила Держпродспоживслужба.