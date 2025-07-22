Виробники та імпортери задекларували в Нацкаталозі ціни на 2,7 тис. препаратів

Виробники та імпортери задекларували в Національному каталозі ціни на 2700 препаратів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, до нацкаталогу наразі внесено 419 оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, 383 генеричні або біологічні препарати, 412 препаратів - це ліки, що входять до програм реімбурсації, та 1511 лікарських засобів, які підлягали процесу зовнішнього реферування.

МОЗ зазначає, що нові знижені прайси на ліки після запровадження державного регулювання роздрібних цін діють на нові поставки, а ліки, поставлені до цього, продаються за старими цінами.

"Ціни в аптеках змінюються поступово. Виробники переоцінюють залишки, але не більше ніж чотири місяці, нові партії ліків постачаються вже за новими, задекларованими цінами. Якщо ви поки не бачите нової ціни - зверніть увагу на партію виробництва. Нові ціни діють на нові постачання", - роз’яснює МОЗ.

За інформацією міністерства, завдяки запровадженню реферування цін на лікарські засоби та обов’язковому декларуванню цін у Національному каталозі спостерігається зниження задекларованої вартості популярних препаратів.

МОЗ зазначає зниження цін, зокрема, на такі препарати як-от "Тербізил" (протигрибковий крем, Угорщина), який подешевшав майже вдвічі - з 309,46 грн до 161,21 грн, "Лоперамід гріндекс" (препарат проти діареї, Латвія), подешевшав на 47% - з 162,62 грн до 86,27 грн, "Eвкабал краплі" (назальний засіб від нежитю, Німеччина), ціну знижено на 41% - з 135,9 грн до 80,17 грн тощо.

Як повідомлялося, 4 квітня постановою №439 Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та функціонування Національного каталогу цін на ліки, а також порядок реферування та декларування цін на ліки.

Згідно з постановою, виробники та імпортери мають декларувати граничні оптово-відпускні ціни на ліки у цьому каталозі, який стане основним джерелом інформації щодо ціноутворення. Паралельно буде запущена система реферування цін, яка передбачає розрахунок граничних прайсів на ліки на базі цін аналогічних препаратів у референтних країнах Європи, зокрема Польщі, Чехії, Угорщини та Румунії.

Декларуванню підлягатимуть ціни на рецептурні препарати, ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів та рецептурні/безрецептурні препарати, які не внесено до Нацпереліку.

Створення Національного каталогу цін та запровадження обов’язкового декларування цін на всі лікарські засоби передбачено прийнятими парламентом цьогоріч у лютому змінами до закону "Про лікарські засоби". Національний каталог цін міститиме інформацію про максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни виробників або імпортерів на лікарські засоби (задекларовану оптову ціну, розраховану граничну роздрібну (аптечну) ціну з оптовими/роздрібними надбавками і податками). Створення та ведення каталогу закріплені за МОЗ та його Державним експертним центром.