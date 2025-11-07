Кабмін посилив контроль над обігом препарату налбуфін

Кабінет міністрів України посилив контроль над обігом знеболюючого препарату налбуфін.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 5 листопада.

Постанова, зокрема, вносить налбуфін до Таблиці II Списку № 1 наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

В той же час пацієнти, які раніше отримували налбуфін за електронним рецептом, і надалі зможуть отримувати цей препарат у відповідних аптеках за рецептом лікаря.

Як повідомлялося, у 2023 році налбуфін було переведено до категорії препаратів, які відпускаються за електронним рецептом.

Споживання препаратів налбуфіну в Україні значно зменшилося: після того, як МОЗ у червні 2025 року запровадило продаж налбуфіну за електронним рецептом, зафіксовано зниження в чотири рази - з 201 тис. упаковок у червні до 47 тис. - у серпні.