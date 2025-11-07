Інтерфакс-Україна
Медицина
18:12 07.11.2025

Кабмін посилив контроль над обігом препарату налбуфін

1 хв читати
Кабмін посилив контроль над обігом препарату налбуфін

Кабінет міністрів України посилив контроль над обігом знеболюючого препарату налбуфін.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 5 листопада.

Постанова, зокрема, вносить налбуфін до Таблиці II Списку № 1 наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

В той же час пацієнти, які раніше отримували налбуфін за електронним рецептом, і надалі зможуть отримувати цей препарат у відповідних аптеках за рецептом лікаря.

Як повідомлялося, у 2023 році налбуфін було переведено до категорії препаратів, які відпускаються за електронним рецептом.

Споживання препаратів налбуфіну в Україні значно зменшилося: після того, як МОЗ у червні 2025 року запровадило продаж налбуфіну за електронним рецептом, зафіксовано зниження в чотири рази - з 201 тис. упаковок у червні до 47 тис. - у серпні.

Теги: #кабмін #моз #налбуфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 04.11.2025
Майже всі діти одужали після спалаху хвороби Коксакі в Київській області

Майже всі діти одужали після спалаху хвороби Коксакі в Київській області

20:37 31.10.2025
Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

14:05 31.10.2025
Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

11:42 31.10.2025
Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

10:40 31.10.2025
Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

09:50 31.10.2025
Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

21:07 29.10.2025
Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

20:28 29.10.2025
Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

14:07 28.10.2025
Польща передала Україні майже 30 тис упаковок антибіотиків для дітей

Польща передала Україні майже 30 тис упаковок антибіотиків для дітей

16:13 27.10.2025
Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Війна може сприяти зростанню захворюваності на діабет в Україні на 25% – експерти

УЧХ провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ запрацювали на Харківщині

"Лікарі без кордонів" за останні три місяці надали меддопомогу 221 пацієнтам з прифронтових громад

"Санофі" у поточному епідсезоні поставила весь запланований обсяг вакцин від грипу

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Хірурги з Канади та США в ході 6-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 32 пораненим українцям

Оприлюднення в соцмережах фрагменту судмедекспертизи у справі меддому "Одрекс" порушує принцип нерозголошення матеріалів розслідування – АПМЗ

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА