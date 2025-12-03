Інтерфакс-Україна
Медицина
11:01 03.12.2025

Хірурги з США і України в межах четвертої місії Vision for Ukraine запланували 30 реконструктивних операцій для українців з травмами обличчя

1 хв читати

Команда окулопластичних, мікросудинних і щелепно-лицевих хірургів США й України в межах медичної місії Vision for Ukraine запланувала 30 реконструктивних операцій для українців, які внаслідок війни отримали травми обличчя і втратили очні яблука.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, команда місії вже провела близько 40 консультацій з пацієнтами.

Наразі місія відбувається вже вчетверте, вона триває в Києві та Львові.

У межах місії військовим пацієнтам за підтримки міжнародних партнерів безкоштовно встановлюють персоналізовані титанові 3D-імпланти, створені за індивідуальною КТ-моделлю. Це все допомагає відновити кісткові структури, повернути природні контури обличчя, зменшити потребу в повторних втручаннях і значно пришвидшують реабілітацію після вибухових травм.

Vision for Ukraine - місія, під час якої українські та іноземні фахівці разом надають реконструктивну медичну допомогу українцям та українкам, що постраждали внаслідок російсько-української війни. За два роки робити в межах місії провідні американські та українські медики допомогли вже понад 130 військовим та цивільним із травмами обличчя і втратами очних яблук.

Теги: #моз #хірурги #сша

