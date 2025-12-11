Інтерфакс-Україна
Медицина
12:01 11.12.2025

МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

1 хв читати
МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проєкт порядку надання маркетингових та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів, та застосування інструментів фактичного зменшення закупівельних цін після переходу права власності на товар.

Згідно з проєктом, оприлюдненим на сайті відомства, серед механізмів, що призводять до фактичного зменшення закупівельних цін після переходу права власності на товари, зокрема, механізми відтермінованих знижок, кредитних нот, бонусів або інших форм зворотного коригування ціни.

При цьому проєкт передбачає, що механізми зниження цін можуть застосовуватися для повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів, строк придатності яких минув та які вилучено з обігу або строк придатності яких менше ніж 180 календарних днів.

Крім того, такі механізми використовуються, зокрема, для компенсації витрат, пов’язаних з коливанням курсів валют, забезпечення здійснення заходів, спрямованих на зниження вартості лікарських засобів для кінцевих споживачів, заходів з реалізації благодійних програм, заходів, спрямованих на зниження цін на ліки з Національного каталогу цін в порядку заходів, спрямованих на зниження вартості лікарських засобів для проведення закупівель закладами охорони здоров’я, місцевими держадміністраціями (військовими адміністраціями) та/або благодійними організаціями та компенсації збитків, завданих воєнними діями.

Теги: #моз #ціни #препарати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:20 10.12.2025
Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

15:40 08.12.2025
Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

15:33 05.12.2025
Оптові ціни на свинину наступного тижня знизяться на 5,4% - галузева асоціація

Оптові ціни на свинину наступного тижня знизяться на 5,4% - галузева асоціація

11:01 03.12.2025
Хірурги з США і України в межах четвертої місії Vision for Ukraine запланували 30 реконструктивних операцій для українців з травмами обличчя

Хірурги з США і України в межах четвертої місії Vision for Ukraine запланували 30 реконструктивних операцій для українців з травмами обличчя

13:49 01.12.2025
Понад 59% зареєстрованих у 2025р. ветеринарних препаратів в Україні - вітчизняного виробництва

Понад 59% зареєстрованих у 2025р. ветеринарних препаратів в Україні - вітчизняного виробництва

15:22 26.11.2025
Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

09:21 25.11.2025
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

17:34 24.11.2025
МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

17:18 24.11.2025
Не всі приватні медзаклади вносять обов’язкові дані до ЕСОЗ – Карчевич

Не всі приватні медзаклади вносять обов’язкові дані до ЕСОЗ – Карчевич

17:15 24.11.2025
Центр оцінювання повсякденного функціонування опрацював понад 2080 справ щодо сумнівної інвалідності посадовців – Карчевич

Центр оцінювання повсякденного функціонування опрацював понад 2080 справ щодо сумнівної інвалідності посадовців – Карчевич

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у Інституті кардіології ім. Стражеска

Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", вона запрацює з січня - Свириденко

Два автомобілі MSF постраждали внаслідок російської атаки на Слов'янськ минулого тижня

Україна готова надати повний супровід і підтримку проєктам будівництва та релокації фармвиробництв в Україну – Радуцький

Перший український фармдистриб’ютор отримав страховку "від прильотів", держава готується страхувати фармвиробників - Радуцький

Перевищення захворюваності ГРВІ та грипом зафіксовано тільки в Житомирській області – експерт

УЧХ провів третій захід програми відновлення ветеранів

Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

Всеукраїнські студентські змагання з МГП відбулися у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА