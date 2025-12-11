МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проєкт порядку надання маркетингових та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів, та застосування інструментів фактичного зменшення закупівельних цін після переходу права власності на товар.

Згідно з проєктом, оприлюдненим на сайті відомства, серед механізмів, що призводять до фактичного зменшення закупівельних цін після переходу права власності на товари, зокрема, механізми відтермінованих знижок, кредитних нот, бонусів або інших форм зворотного коригування ціни.

При цьому проєкт передбачає, що механізми зниження цін можуть застосовуватися для повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів, строк придатності яких минув та які вилучено з обігу або строк придатності яких менше ніж 180 календарних днів.

Крім того, такі механізми використовуються, зокрема, для компенсації витрат, пов’язаних з коливанням курсів валют, забезпечення здійснення заходів, спрямованих на зниження вартості лікарських засобів для кінцевих споживачів, заходів з реалізації благодійних програм, заходів, спрямованих на зниження цін на ліки з Національного каталогу цін в порядку заходів, спрямованих на зниження вартості лікарських засобів для проведення закупівель закладами охорони здоров’я, місцевими держадміністраціями (військовими адміністраціями) та/або благодійними організаціями та компенсації збитків, завданих воєнними діями.