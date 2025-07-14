Інтерфакс-Україна
Події
17:12 14.07.2025

Спецсесія ЄВІ пройде 11-14 вересня - УЦОЯО

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Спецсесія ЄВІ пройде 11-14 вересня - УЦОЯО

Вступникам до магістратури та аспірантури буде надано можливість за бажанням скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час спеціально організованої сесії, реєстрація на яку пройде 1-8 серпня, а сама сесія - 11-14 вересня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У цій сесії можуть взяти участь вступники, які не реєструвалися для участі в основній або додатковій сесіях ЄВІ, а також яких було зареєстровано, але вони не з’явилися на іспит. Крім того, можливість скласти ЄВІ надано тим, хто бажає покращити свій результат і скористатися додатковим шансом для вступу до аспірантури/магістратури у 2025 році", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що спецсесію ЄВІ проводять за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, а вартість цієї послуги буде оголошено до 28 липня. 

Згідно з Календарним планом, реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ триватиме з 1 до 8 серпня.

"Для цього вступникам необхідно звернутися до приймальних комісій закладів вищої освіти, куди вони планують вступати. Докладніше ознайомитися з процедурою реєстрації для участі у вступних до магістратури та аспірантури можна у відповідних розділах на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні.

Спеціально організована сесія ЄВІ триватиме протягом 11ー14 вересня, а результати за шкалою 100ー200 балів буде розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань на вебсайті Центру оцінювання до 23 вересня включно.

"Зауважимо, що проведення спеціально організованої сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) не передбачено", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Теги: #уцояо #єві #вступники #реєстрація

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