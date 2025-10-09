ЦВК продовжила для Чорновол строк подання документів для реєстрації народною депутаткою

Фото: https://www.facebook.com/tchornovol/photos

Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомляє про продовження на один рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України у відповідь на її прохання.

"18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Проте 6 жовтня до Комісії надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність причин, що перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати документи, необхідні для реєстрації народною депутаткою, та з проханням продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ЦВК у Facebook у четвер.

ЦВК повідомляє, що визнала зазначені в заяві причини поважними та встановила строк подання Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно.

Як повідомлялося, журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революціі Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

30 серпня народний депутат Верховної Ради VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр., член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій був вбитий у Львові. 18 вересня ЦВК визнала Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Парубія.

16 вересня співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити в другому читанні законопроєкт №7187, який дозволяє народним депутатам брати участь у захисті держави і вже був підтриманий у першому читанні ще в березні 2022 року. За її словами, фракція наполягатиме на прийнятті цього законопроєкту.