Політика
15:45 18.09.2025

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

Фото: https://www.facebook.com/tchornovol/photos

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.

“Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Європейська солідарність”. ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії “Європейська солідарність” під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах”, - повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революції Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії “Народний фронт”, а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії “Європейська солідарність” під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

30 серпня народний депутат Верховної Ради VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр., член фракції “Європейська солідарність” Андрій Парубій був вбитий у Львові. Таким чином Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання. “Наша шана і повага Андрію полягає в одному - в діях по захисту країни. Наша помста одна - перемога над ворогом”, - заявила вона, не озвучивши своїх намірів долучитися до роботи в парламенті.

16 вересня співголова парламентської фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити в другому читанні законопроєкт №7187, який дозволяє народним депутатам брати участь у захисті держави і вже був підтриманий у першому читанні ще в березні 2022 року. За її словами, фракція наполягатиме на прийнятті цього законопроєкту.

