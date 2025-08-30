Інтерфакс-Україна
Події
12:55 30.08.2025

1 хв читати
У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив вбивство народного депутата України, екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у телеграмі у суботу.

За його словами, всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

Парубій - народний депутат 6-9 скликань, у 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" та фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році партію "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Теги: #розслідування #вбивство #парубій

