Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Військовослужбовиця, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання, журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання після вбивства народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, наразі у фракції 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом.

Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність". Під номерами 25 та 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

Чорновол, 1979 р.н., у Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Була активною учасницею Революції гідності, у 2013 році пережила замах. 2014 року часопис "Foreign Policy" включив Чорновол до Списку 100 світових інтелектуалів - людей, котрі змінили світ.

Чорновол має звання офіцера Збройних сил України. Ще у 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов", в тому ж році втратила на війні чоловіка. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ воювала в складі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1 окремої бригади спецпризначення ім.Івана Богуна. У своєму дописі у Facebook на початку серпня повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення була у відпустці лише двічі по 15 днів.

Як повідомлялося, народний депутат, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.