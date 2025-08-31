Інтерфакс-Україна
Події
16:20 31.08.2025

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

2 хв читати
Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Військовослужбовиця, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання, журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання після вбивства народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, наразі у фракції 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом.

Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність". Під номерами 25 та 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

Чорновол, 1979 р.н., у Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Була активною учасницею Революції гідності, у 2013 році пережила замах. 2014 року часопис "Foreign Policy" включив Чорновол до Списку 100 світових інтелектуалів - людей, котрі змінили світ.

Чорновол має звання офіцера Збройних сил України. Ще у 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов", в тому ж році втратила на війні чоловіка. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ воювала в складі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1 окремої бригади спецпризначення ім.Івана Богуна. У своєму дописі у Facebook на початку серпня повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення була у відпустці лише двічі по 15 днів.

Як повідомлялося, народний депутат, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.

Теги: #чорновол #депутат #парубій #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:29 31.08.2025
Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

12:20 31.08.2025
На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

10:00 31.08.2025
Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

00:14 31.08.2025
УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо відмови Парубію в держохороні

УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо відмови Парубію в держохороні

18:33 30.08.2025
Глава МЗС Литви відреагував на вбивство Парубія

Глава МЗС Литви відреагував на вбивство Парубія

17:40 30.08.2025
Офіційна заява партії "Європейська Солідарність" у звʼязку з цинічним, підлим вбивство нашого друга і колеги Андрія Парубія

Офіційна заява партії "Європейська Солідарність" у звʼязку з цинічним, підлим вбивство нашого друга і колеги Андрія Парубія

15:46 30.08.2025
Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

13:33 30.08.2025
Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

13:18 30.08.2025
У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

ВАЖЛИВЕ

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

ОСТАННЄ

Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України

Фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборони: Путін не змінився, за 25 років він почав 4 війни

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 цивільних загинули – обладміністрація

РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА