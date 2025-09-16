Інтерфакс-Україна
15:34 16.09.2025

Співголова "Євросолідарності" в Раді наполягає на прийнятті закону, який дозволить нардепам бути військовими

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити в другому читанні законопроєкт №7187, який дозволяє народним депутатам брати участь у захисті держави і вже був підтриманий у першому читанні ще в березні 2022 року, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Я думаю, багато наших колег хочуть так само зараз долучитися до Збройних сил України, але у нас є мажоритарники, які не можуть скласти мандат, тому що ми зробимо парламент недієздатним. Чому ми не враховуємо потреби воєнного стану в контексті права народних депутатів прислужитися державі як військовослужбовці? Ми вимагаємо і звертаємось до профільного комітету негайно до другого читання підготувати законопроєкт, який дозволяє народним депутатам України долучатися до лав Збройних сил України", – сказала Геращенко під час виступу в парламенті.

За її словами, фракція "Євросолідарності" наполягатиме на прийнятті цього законопроєкту.

Проєкт закону, зокрема, передбачає внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та Регламенту Верховної Ради, згідно з якими у період дії воєнного стану народний депутат може бути прийнятий на військову службу за контрактом у складі Збройних сил України, Сил територіальної оборони Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад.

"Прийняття цього Закону дозволить посилити ефективну протидію військовій агресії РФ проти України, посилити захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприятиме реалізації права народних депутатів України на участь в обороні України та відсічі агресії ворога", – йдеться у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революціі Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол може стати народним депутатом від "Європейської солідарності" замість Андрія Парубія, вбитого у Львові 30 серпня.

Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

30 серпня народний депутат Верховної Ради VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр., член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій був вбитий у Львові. Таким чином Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання. "Наша шана і повага Андрію полягає в одному - в діях по захисту країни. Наша помста одна - перемога над ворогом", - заявила вона, не озвучивши своїх намірів долучитися до роботи в парламенті.

 

Теги: #законотворчість #порошенко #європейська_солідарність #геращенко #вру

