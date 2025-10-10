Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Фото: https://www.facebook.com/tchornovol/photos

Тетяна Чорновол відмовилась наразі йти у депутати Верховної Ради України, натомість вона продовжить службу у Силах оборони, втім, вона скористається відстрочкою для подання документів для реєстрації на один рік, що їй надала Центральна виборча комісія (ЦВК).

"Я прийняла рішення – продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт… Я прямо зараз демонструю, що я, депутат, обираю не парламентську залу, а службу в армії", – повідомила Чорновол у п’ятницю на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, 9 жовтня ЦВК повідомило про продовження на один рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України у відповідь на її прохання. 18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.