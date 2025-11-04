Інтерфакс-Україна
Події
14:37 04.11.2025

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

1 хв читати
Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

Верховна Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25".

За відповідний законопроєкт №13574 про внесення зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у першому читанні проголосували 283 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, законопроєкт регламентує право на отримання відстрочки військовослужбовцям, які підписали контракти за експериментальною програмою уряду у віці від 18-25 років та протягом року служили у лавах Збройних Сил України.

Відповідно до положень законопроєкту, військовозобов’язані, які не висловили бажання продовжити контракт, отримають відстрочку на термін 12 місяців. Після спливу цього строку їх зможуть призвати на службу.

Теги: #відстрочка #верховна_рада

