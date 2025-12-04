Рада має намір створити умови для залучення спеціалістів іноземних держав до ідентифікації невпізнаних тіл

Верховна Рада України має намір створити умови для залучення спеціалістів іноземних держав, міжнародних організацій до ідентифікації невпізнаних тіл загиблих.

Відповідний законопроєкт № 14095 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК) та інших законів щодо оптимізації процесів розшуку осіб, зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час дії воєнного стану за основу підтримали 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Проєкт закону пропонує доповнити ст. 71 КПК нормами, які забезпечують правове підґрунтя для залучення з іноземної держави, міжнародної організації фахівця щодо ідентифікації особи. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, ця зміна буде кореспондуватися з нормою, передбаченою п. 9 ч. 4 ст. 71 КПК, де зазначено, що спеціаліст має право надавати довідки, висновки щодо ідентифікації особи.

Водночас законопроєкт пропонує доповнити ч. 3 ст. 11 закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" новим пунктом, відповідно до якого одними з необхідних ідентифікаційних відомостей, які підлягатимуть фіксації в реєстраційній картці, буде унікальний код тіла (останків) померлої (загиблої) особи. Нові положення (до ч. 4 ст. 21 цього ж закону)пропонують надати правові підстави для залучення фахівців іноземних держав та міжнародних організацій до процесу відбору біологічного матеріалу від близьких родичів зниклих безвісти, які вимушено проживають за кордоном та не мають доступу до правоохоронних органів України для забезпечення проведення подальшої молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).

Зміни до закону створять правові підстави для залучення відповідних міжнародних фахівців до відбору біологічного матеріалу від невпізнаних тіл (останків), які систематично доставляють на територію України за результатами проведення відповідних репатріаційних заходів.

Крім того, проєкт закону пропонує викласти у новій редакції абзац другий ч.7 ст. 7 закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", що надасть можливість використовувати шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи для ідентифікації тіл (останків) загиблих (померлих) осіб.