У Верховній Раді розробляють концепцію законопроєкту про оплату праці

Система оплати праці в Україні повинна бути зрозумілою та прозорою, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У такий складний для держави період, коли Україна перебуває у стані війни, питання чесної оплати праці є надзвичайно чутливим і потребує широкого обговорення. Безперечно, пріоритетом є Збройні Сили України. Водночас нам необхідно мати чітку систему оплати праці. Наприклад, навіть мені, голові Верховної Ради, та моїм колегам інколи незрозуміло, як формується система оплати праці для окремих посадовців у нашій країні. Це несправедливо і породжує питання, на які часто немає відповідей", — зазначив Стефанчук під час обговорення концепції майбутнього законопроєкту про справедливу систему оплати праці в понеділок.

За словами спікера, той, хто працює на державу, повинен отримувати гідну, чесну та прозору заробітну плату, а механізм її формування має бути зрозумілим.

Як повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування парламентського комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), законопроєкт про систему оплати праці включатиме норму щодо оплати праці депутатів місцевих рад.

"Є одна важлива річ, яку ми пропонуємо, — це нарешті перейти на оплачувану роботу для депутатів місцевих рад", — наголосив Безгін.

Він підкреслив, що волонтерський характер роботи депутатів місцевих рад ставить їх у політичну та фінансову залежність від інтересів посадовців. За словами Безгіна, передбачається, що зарплатне забезпечення для депутатів місцевих рад становитиме близько 120 тис. грн на місяць (не більше 1,5 млн грн на рік — ІФ-У).

Безгін також звернув увагу на проблему, яку необхідно законодавчо вирішити. За його словами, нині на державній службі в органах одного рівня фахівці, які працюють на однакових посадах і мають однакове навантаження, отримують абсолютно різну заробітну плату. На думку народного депутата, це призводить до перекосів, витоку кадрів з одних міністерств до інших та кадрової руйнації відомств.

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу") підкреслила, що чинний закон "Про оплату праці" було ухвалено ще у 1995 році й він морально застарів.