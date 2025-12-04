Інтерфакс-Україна
14:38 04.12.2025

Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

Народні депутати створили Тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування фактів незаконної забудови, самовільного зайняття земель, самочинного будівництва, зловживань та неефективного використання державного і комунального майна, що призвели до появи незавершених житлових об’єктів і порушення права на житло військовослужбовців, правоохоронців, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову № 13357 у цілому проголосував 251 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Кількісний склад ТСК становить 13 народних депутатів з різних фракцій та груп. Головою ТСК обрано народного депутата Андрія Пузійчука (фракція "Батьківщина").

