АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України.

Як повідомляється на сторінці АП ВАКС у Facebook, 20 жовтня 2025 року АП ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 01.04.2025 року про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебуває за межами України.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного. Апеляційні скарги сторони захисту залишено без задоволення", - йдеться у повідомленні.

В повідомленні не вказується ім'я нардепа, але пригадується, що за даними органу досудового розслідування, зазначена особа підозрюється в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн бюджетних коштів (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

За інформацією з обізнаних джерел, йдеться про колишнього народного депутата України VIII скликання Георгія Логвинського

Як повідомлялось у серпні 2023 року, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього депутата, який підозрюється в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл" на суму понад 54 млн грн.

"За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, 11 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру організатору схеми заволодіння та легалізації понад 54 млн грн із держбюджету - колишньому народному депутату України, чинному адвокату.