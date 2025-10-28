ЦВК зареєструвала Слинька нардепом від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька від партії "Слуга народу", обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу". Дмитро Слинько був включений до виборчого списку цієї партії під № 151", - сказано в повідомленні.

Як повідомляться, до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Дмитра Слинька, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку цієї партії щодо реєстрації його народним депутатом.

Також до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради від 21 жовтня 2025 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Анни Колісник, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Як повідомлялося, замість Анни Колісник, депутатські повноваження якої Верховна Рада достроково припинила у вівторок, у парламент увійде Дмитро Слинько, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

За її словами, Слинько працював в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", а також у таких виданнях, як "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент", "Красива країна". Він є автором кількох туристичних путівників Україною.

Джерело: https://www.cvk.gov.ua/novini/dmitra-slinka-viznano-obranim-ta-zareiestrovano-narodnim-deputatom-ukraini.html