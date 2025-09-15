Інтерфакс-Україна
Події
12:02 15.09.2025

ГУР здійснило масштабну атаку на ресурси російської ЦВК через проведення незаконних виборів на окупованих територіях України – джерела

Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці Головного управляння розвідки (ГУР) здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії (ЦВК) у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській розвідці, метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:

- сервери центральної виборчої комісії (ЦВК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території рф;

- магістральні маршрутизатори "Ростелеком";

- сервери державного порталу цифрових послуг РФ "Госуслуги".

Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах РФ.

Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".

Теги: #гур_мо #ddos_атака #цвк #кібератака #рф

