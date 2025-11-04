Інтерфакс-Україна
Політика
12:08 04.11.2025

Нардеп Слинько увійшов до фракції "Слуга народу"

1 хв читати

Народний депутат Дмитро Слинько увійшов до фракції "Слуга народу", повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Перший віцеспікер також повідомив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "Пан'європейська платформа". Співголовами МФО стали Марія Мезенцева-Федоренко ("Слуга народу") та Ярослав Юрчишин ("Голос").

Як повідомлялося, до сьогодні у фракції "Слуга народу" було 228 народних депутатів.

Теги: #слинько #слуга_народу

