Нардеп Слинько увійшов до фракції "Слуга народу"

Народний депутат Дмитро Слинько увійшов до фракції "Слуга народу", повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Перший віцеспікер також повідомив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "Пан'європейська платформа". Співголовами МФО стали Марія Мезенцева-Федоренко ("Слуга народу") та Ярослав Юрчишин ("Голос").

Як повідомлялося, до сьогодні у фракції "Слуга народу" було 228 народних депутатів.