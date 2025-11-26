Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

Фото: https://sluga-narodu.com

В Україні відбулася презентація Білої книги та моделі законопроєкту "Про систему переходу від служби у секторі безпеки та оборони до цивільного життя" – документа, який став підсумком трьох місяців системної роботи, багаторічного досвіду взаємодії з ветеранами, аналізу політик підтримки в інших країнах та вивчення міжнародних практик.

Як повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко, законопроєкт пропонує модель із двох послідовних фаз. Перша фаза – це етап у війську, який починається ще до звільнення. Вона передбачає первинне опитування, медичний чекап, психологічний та емоційний скринінг, базову психоедукацію, консультації щодо соціальної адаптації та ролі сім’ї, профорієнтацію й формування персонального плану відновлення.

Друга фаза – повернення військовослужбовця до цивільного життя.

"Вона починається після повернення додому й допомагає відповісти на головне запитання ветерана: "Що далі?". У цій фазі задіяні Міністерство у справах ветеранів, МОЗ, Мінсоцполітики, громади, соціальні служби, друзі та побратими, а найважливіше – сім’я. Адже родина, за словами самих ветеранів, є ключовим фактором їхнього відновлення", – зазначив Тарасенко.

За його словами, фінансова стабільність також є однією з умов успішного повернення від військової служби до цивільного життя.

"Законопроєкт пропонує, щоб упродовж 9-12 місяців другої фази військовослужбовці отримували грошове забезпечення для базової фінансової стабільності. Без фінансової опори відновлення буде неповним, а рішення – вимушеними. Людина повинна мати час і ресурси, щоб переосмислити свій шлях у цивільному житті", – наголосив Тарасенко.

Водночас, акцентував нардеп, модель переходу від військової служби до цивільного життя передбачає синхронну роботу всіх державних і місцевих структур – без ситуацій, коли ветеран змушений ходити по колу між різними службами.

"Система має супроводжувати військовослужбовця від першого дня рішення про звільнення й впродовж усього року переходу. Лише так ми зможемо забезпечити реальний результат і відповісти на індивідуальні потреби кожної людини", – резюмував народний депутат.

Він підкреслив, що Україна змушена формувати власний підхід до повернення військовослужбовців, адже жодна країна світу не стикалася з таким масштабом та характером війни.

"У світі немає готового досвіду, який був би релевантний українським масштабам. Тому ми створюємо власну модель – адаптовану, гнучку. Вона враховує той факт, що звільнення зі служби сьогодні відбувається здебільшого через поранення, травми або сімейні обставини. Водночас ми прогнозуємо правила переходу під час демобілізації та для майбутньої контрактної армії", – зазначив Тарасенко.